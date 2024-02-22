Война Семьсот двадцать девятый день. Онлайн «Медузы»

В Крыму задержали журналистку украинского издания «Ґрати» Лутфие Зудиеву

Около шести утра домой к Зудиевой в Джанкое пришли сотрудники управления по противодействию экстремизму. У нее провели обыск, а саму ее задержали и отвезли в Симферополь, сообщают «Ґрати».

Зудиеву обвиняют по административной статье о «злоупотреблении свободой массовой информации» (часть 9 статьи 13.15 КоАП). Причина задержания неизвестна.

Зудиева освещает судебные процессы над политзаключенными и факты нарушения прав человека в Крыму. В сентябре 2022 года ее материал о деле журналиста Наримана Джеляла, осужденного на 17 лет по статье о диверсии, вошел в шорт-лист финалистов украинской премии «Честь профессии».