Война Семьсот двадцать девятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 21 февраля читайте здесь.
Главные новости:
- Минобороны России отчиталось о сбитой над территорией Ростовской области ракете С-200.
- В ВСУ заявили, что сбили восемь из десяти беспилотников, запущенных по территории Украины.
- В телеграм-каналах появилось видео удара ВСУ по скоплению российских военных на полигоне в Херсонской области.
- «Важные истории» установили 68 имен военных из Забайкалья, погибших при ударе во время построения под Волновахой в Донецкой области.
25 февраля Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию.
Она состоится в рамках форума «Украина. Год 2024», сообщается на сайте Офиса президента.
В качестве основных тем указаны достижение целей в войне, развитие сил обороны и безопасности, работа оборонно-промышленного комплекса, обеспечение экономического роста и интеграции Украины в мировые рынки, реализация «формулы мира», а также гарантии безопасности для страны.
В Крыму задержали журналистку украинского издания «Ґрати» Лутфие Зудиеву
Около шести утра домой к Зудиевой в Джанкое пришли сотрудники управления по противодействию экстремизму. У нее провели обыск, а саму ее задержали и отвезли в Симферополь, сообщают «Ґрати».
Зудиеву обвиняют по административной статье о «злоупотреблении свободой массовой информации» (часть 9 статьи 13.15 КоАП). Причина задержания неизвестна.
Зудиева освещает судебные процессы над политзаключенными и факты нарушения прав человека в Крыму. В сентябре 2022 года ее материал о деле журналиста Наримана Джеляла, осужденного на 17 лет по статье о диверсии, вошел в шорт-лист финалистов украинской премии «Честь профессии».
Новая Зеландия объявила о передаче Украине нового пакета помощи на 25,9 миллиона долларов
В него, в частности, войдут 6,5 миллиона долларов на закупку оружия и боеприпасов через Международный фонд, управляемый Великобританией; семь миллионов долларов на гуманитарную помощь и три миллиона долларов в фонд Всемирного банка для восстановления Украины. Таким образом общая сумма поддержки, оказанной Новой Зеландией Украине, вырастет до более чем 100 миллионов долларов.
Кроме того, до 97 новозеландских военнослужащих продолжат обучать украинских солдат, а также обеспечивать разведку, связь и логистическую поддержку.
«Это демонстрирует непоколебимую поддержку Новой Зеландией Украины и нашу серьезную приверженность защите международной системы, основанной на правилах, которая отражает наши ценности и поддерживает наши интересы», — сказал министр иностранных дел страны Уинстон Питерс.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За сутки произошло 64 боевых столкновения. Российские войска нанесли четыре ракетных удара и 113 авиаударов, а также совершили 105 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил.
- На купянском направлении российские войска предприняли три попытки наступления в районах Синьковки и Табаевки Харьковской области.
- На лиманском направлении российские силы шесть раз атаковали украинские подразделения в районах Тернов и Выемки Донецкой области.
- На бахмутском направлении ВСУ отбили две атаки российских войск в районах Клещеевки и Майорска Донецкой области.
- На авдеевском направлении украинские силы отразили 19 атак в районах Степного, Ласточкино, Северного, Первомайского и Невельского.
- На марьинском направлении ВСУ продолжают удерживать позиции в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где российские войска 14 раз пытались прорвать оборону украинских сил.
- На новопавловском направлении ВСУ отбили атаку российских сил южнее Золотой Нивы Донецкой области.
- На запорожском направлении ВСУ отразили восемь атак западнее Вербового и в районе Работино Запорожской области.
- На херсонском направлении украинские силы продолжают удерживать позиции и отражать натиск российских войск, которые предприняли четыре попытки штурма.
- За сутки украинская авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и двум зенитным ракетным комплексам российских войск. Воздушные силы сбили истребитель-бомбардировщик Су-34 и три разведывательных беспилотника.
- Ракетные войска ВСУ нанесли поражение пяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, двум составам с горюче-смазочными материалами, трем пунктам управления, восьми артиллерийским средствам и одной радиолокационной станции российских войск.
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям непосредственных участников конфликта о собственных успехах и потерях противника на поле боя.
Спикер Сил оборон Юга Украины Наталья Гуменюк подтвердила удар ВСУ по скоплению российских военных на полигоне в Херсонской области.
«Вся эта профанация с постановкой флага и бегством оттуда (имеется в виду населенный пункт Крынки, о „зачистке“ которого заявил министр обороны России Сергей Шойгу) была феерически завершена тем, как вчера отработали по одному из полигонов, где, собственно, и готовят соответствующие штурмовые группы», — цитирует слова Гуменюк в эфире «Киев24» «РБК-Украина».
По ее словам, в результате удара погибли не менее 60 российских военных.
Гуменюк не уточнила, из чего был нанесен удар, но отметила, что Силы обороны «используют все имеющееся оружие и мощность».
Минобороны России отчиталось о сбитой над Ростовской областью ракетой С-200
В ночь на 22 февраля силы ПВО сбили над Ростовской областью зенитную ракету С-200, переоборудованную для поражения наземных целей, утверждает Минобороны России.
Кроме того, над территорией Брянской области был сбит беспилотник.
О каких-либо последствиях атаки на земле не сообщается.
«Важные истории» опубликовали список военных из Забайкальского края, погибших при ударе во время построения под Волновахой Донецкой области. В нем 68 имен.
Ракетный удар по российским военным, которые построились перед командующим 29-й армией Восточного округа генерал-майором Олегом Моисеевым, был нанесен 20 февраля.
В чатах появился список имен погибших. Журналисты «Важных историй» верифицировали его и убедились, что в нем имена 66 бойцов 36-й мотострелковой бригады. Еще двое числятся неопознанными.
По словам одного из военных, оставшихся в живых, удар был такой силы, что «разлетелось все». Он рассказал, что раненых было очень много, часть из них отправили в госпиталь Ростова-на-Дону.
После сообщений об ударе и о не менее чем 60 погибших губернатор Забайкалья Александр Осипов заявлял, что информация «недостоверна и сильно преувеличена».
ВСУ ударили из HIMARS по скоплению российских войск на полигоне в Херсонской области
В телеграм-каналах появилось видео удара по по скоплению российских войск на полигоне в Херсонской области.
По данным украинского OSINT-проекта DeepState, удар был нанесен из HIMARS по полигону, расположенному вблизи села Подо-Калиновка в оккупированной части Херсонской области. Источник «Русской службы Би-би-си» в украинских спецслужбах, работающий на херсонском направлении, также подтверждает это.
Как утверждает украинское издание «Зеркало недели», на полигоне проходили совместные занятия трех подразделений российской армии, туда собирались приехать с проверкой руководители российской группировки войск «Днепр».
По данным украинских мониторинговых пабликов, на которые ссылается «Зеркало недели», погибли не менее 60 российских военных. Независимых подтверждений этой информации нет.
Воздушные силы Украины заявили о запуске 10 дронов типа Shahed и одной ракеты Х-31 по территории страны в ночь на 22 февраля.
Восемь беспилотников были сбиты. О последствиях попадания остальных не сообщается.
Здравствуйте! Начинается 729-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.