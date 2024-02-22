Бундестаг принял резолюцию о поставках Украине «оружия дальнего действия». Документ, в котором прямо говорилось о ракетах Taurus, депутаты отклонили

Депутаты парламента Германии поддержали резолюцию правящей коалиции, которая призывает правительство канцлера Олафа Шольца направить Украине «дополнительные системы оружия дальнего действия», сообщает русская служба Deutsche Welle.

Резолюцию поддержали 382 депутата, против документа выступили 284 парламентария, еще двое воздержались.

Немецкие СМИ полагают, что формулировка «оружие дальнего действия» подразумевает передачу Украине ракет Taurus, поставок которых давно добивается Киев.

Ранее 22 февраля депутаты Бундестага не поддержали резолюцию оппозиционного блока ХДС/ХСС, в которой содержался прямой призыв начать поставлять ракеты Taurus. Против этого документа проголосовали 480 парламентариев.

Сомнения Германии относительно поставок ракет Taurus связаны, среди прочего, с их дальностью действия. Если у похожих ракет Storm Shadow и Scalp, которые Великобритания и Франция уже поставили Украине, дальность в экспортном варианте ограничена 250–270 километрами, то Taurus способны поражать цели в радиусе 500 километров. Это даст ВСУ возможность для нанесения ударов по объектам на территории РФ.

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