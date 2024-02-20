Правящая коалиция Германии подготовила резолюцию о передаче Украине оружия дальнего действия. Вероятно, речь про ракеты Taurus
Правящая коалиция Германии подготовила резолюцию о передаче Украине большего количества боеприпасов, транспортных средств и систем вооружения дальнего действия, сообщает немецкий журнал Stern со ссылкой на документ.
Журналисты полагают, что коалиция предлагает передать Украине крылатые ракеты Taurus, поставок которых долгое время добивается Киев. При этом в самом документе ракеты напрямую не упоминаются, однако в нем говорится о «поставках дополнительных систем оружия дальнего действия и боеприпасов, необходимых для того, чтобы Украина могла наносить точечные удары по стратегически важным целям далеко в тылу российского агрессора».
Издание Bild отмечает, что ракеты Taurus как раз подходят под это описание. Кроме того, авторы документа также отметили, что Франция и Великобритания уже предоставили Киеву «свои управляемые ракеты», обратил внимание Spiegel. Журналисты напоминают, что несколько месяцев назад эти страны передали Украине свои дальнобойные крылатые ракеты Scalp и Storm Shadow, которые, как уточняет Spiegel, очень похожи на немецкие Taurus.
По данным Stern, голосование в Бундестаге по этому вопросу пройдет в ближайшие дни. В свою очередь Spiegel отмечает, что принятие резолюции усилит давление на правительство относительно поставок дальнобойных ракет.
Ранее о том, что Германия может передать Украине свои дальнобойные крылатые ракеты, говорила председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. При этом она отметила, что на решение канцлера Германии Олафа Шольца, выступающего против поставок ракет Taurus, должна была повлиять смерть Алексея Навального. «Смерть Навального [произошла] как раз в тот момент, когда мы собрались на эту [Мюнхенскую] конференцию — это знак, и мы должны отреагировать», — цитирует Politico слова главы комитета по обороне.
Сомнения Германии относительно поставок ракет Taurus связаны, среди прочего, с их дальностью действия. Если у ракет Storm Shadow и Scalp дальность в экспортном варианте ограничена 250–270 километрами, то Taurus способны поражать цели в радиусе 500 километров. Это даст ВСУ возможность для нанесения ударов по объектам на территории РФ.