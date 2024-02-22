Повестки, которые выдали задержанным в Петербурге за возложение цветов в память о Навальном, назвали в военкомате «пугалками»

Военкомат в Санкт-Петербурге назвал «пугалками» повестки, которые сотрудники полиции вручила задержанным за возложение цветов в память об Алексее Навальном. Об этом «ОВД-Инфо» рассказал один из задержанных, который пришел по повестке в учреждение.

Как пишет правозащитный проект, молодому человеку не удалось попасть в военкомат Выборгского района Петербурга, куда его вызвали, поскольку в этот день он был закрыт. С ним через домофон поговорил сотрудник военкомата, который назвал выданную ему повестку «пугалкой». Также сотрудник отметил, что если в повестке не указан номер кабинета, то ее можно считать недействительной.

Правозащитники обратили внимание, что повестки, которые выдавали задержанным в ИВС Московского района, оказались выписаны на 27 февраля, то есть на вторник: в этот день военкоматы закрыты. Более того, часть повесток была выписана на 9 утра, хотя в рабочие дни военкоматы открываются в 10 часов.

Правозащитный проект «Идите лесом» писал, что 19 февраля повестку вручили 38-летнему жителю Петербурга, которого задержали на акции памяти Алексея Навального. Издание «Ротонда» сообщало, что полицейские вручили повестки как минимум семи жителям Петербурга, которых за участие в акциях отправили под административный арест. О подобных инцидентах также писали RusNews и «Фонтанка».

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