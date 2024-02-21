В Петербурге задержанным за возложение цветов в память о Навальном начали вручать повестки в военкомат

Полицейские в Петербурге начали вручать повестки в военкомат местным жителям, которых задержали за участие в акциях памяти Алексея Навального. Первым об этом сообщил проект «Идите лесом». По его данным, 19 февраля повестку вручили 38-летнему мужчине, которого задержали на акции памяти Навального, а затем отпустили.

Как пишет «Ротонда», полицейские вручили повестки как минимум семи мужчинам. Одному арестованному, который находится в ИВС в Ленинградской области, повестку принесли домой, ее получила его жена. Еще не меньше шести повесток полицейские вручили петербуржцам, которые освободились после административного ареста из изолятора временного содержания (ИВС) на Московском проспекте. В повестках граждан приглашают прийти в военкомат для уточнения данных и постановки на воинский учет. Как отмечает RusNews, для постановки на воинский учет выдали одну повестку, остальные — для уточнения данных.

RusNews опубликовал рассказ молодого мужчины, который получил повестку при освобождении из ИВС (его имя не сообщается). «За два часа до выхода на волю нас завели в комнату, где сидели какие-то мужчины и раздавали повестки. Сказали, если не подпишем, нам сломают пальцы. Повторяли все время: „Ну что, поедете за нас воевать? Мы же такие хорошие“. Женщина была, дежурная по ИВС, которая говорила: „За меня, мальчики, будем воевать“», — рассказал собеседник издания.

Правозащитник Динар Идрисов заявил «Фонтанке», что ему известно о выдаче повесток как минимум пяти задержанным на акциях памяти Навального. «Ко мне обратились за консультациями задержанные. Я рассказал им о разумном и законопослушном поведении», — сказал он.

По данным «ОВД-Инфо», по всей России на акциях памяти Алексея Навального задержали больше 400 человек: 104 человека 16 февраля, 303 человека 17 февраля и 33 человека 18 февраля. Около половины всех задержанных — в Петербурге.

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