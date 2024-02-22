Путин в Казани полетал на ракетоносце Ту-160М. Маршрут полета засекретили

Президент России Владимир Путин совершил полет в составе экипажа стратегического ракетоносца Ту-160М, носящего название «Илья Муромец». Полет продолжался 30 минут, сообщает РИА Новости.

Днем 22 февраля Путин приехал на взлетную полосу Казанского авиационного завода, кортеж президента остановился прямо у борта, пишет ТАСС. В специальном летном костюме Путин поднялся на борт самолета, кадры опубликовал телеграм-канал Shot (близкий к Life).

ТАСС опубликовал запись, на которой показан взлет самолета с площадки Казанского авиазавода.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что полет продлится 40 минут, а маршрут не раскрывается, поскольку это «военная тайна».

После полета Путин сказал, что Ту-160М «можно принимать в состав вооруженных сил». «Техника отличная. Она, действительно, нового поколения. Как я сказал командиру судна, сейчас еще раз скажу руководству министерства обороны: конечно, можно принимать в состав вооруженных сил. <…> Это, действительно, новая машина, во многом новая. Управляется лучше, видно даже невооруженным, непрофессиональным взглядом. Надежность высокая очень, вооруженность. Это новый самолет», — приводит его слова «Интерфакс».

Это третий полет Владимира Путина на боевом самолете за 25 лет, пишет РБК. В 2000 году Путин, на тот момент исполняющий обязанности президента, совершил полет на истребителе Су-27 в качестве второго пилота. В 2005 году Путин управлял Ту-160 в ходе испытаний крылатой ракеты дальнего радиуса действия.