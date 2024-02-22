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Путин полетал в Казани на ракетоносце Ту-160М. Такие используют для ударов крылатыми ракетами по Украине
2 минуты
15:52, 22 февраля 2024
Днем 22 февраля президент РФ Владимир Путин посетил Казанский авиационный завод. Там он совершил 30-минутный полет в составе экипажа стратегического ракетоносца Ту-160М «Илья Муромец». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что маршрут полета не раскрывается, так как это «военная тайна». После полета Путин назвал Ту-160М «отличной техникой нового поколения, которую можно принимать в состав вооруженных сил». Подобные ракетоносцы используются для ударов по Украине.
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