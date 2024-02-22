Великобритания ввела санкции против руководства «Алросы», УГМК, «Мечела» и «Новатэка»

Правительство Великобритании объявило о новых санкциях против России из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Под ограничения попали компании, которые Лондон связывает с российским военно-промышленным комплексом, а также импортеры металлов, алмазов и энергоносителей. Всего санкции коснулись 50 физических и юридических лиц.

В частности, Великобритания ввела санкции против 14 человек и компаний, связанных с производством ракет, снарядов и взрывчатых веществ — например, Пермского порохового завода, завода имени Свердлова в Дзержинске и Каменск-Уральского металлургического завода.

В санкционный список вошли генеральный директор алмазодобывающей компании «Алроса» Павел Маринычев и четыре члена совета директоров компании, совладельцы Уральского горно-металлургического комбината (УГМК) Эдуард Чухлебов, Игорь Кудряшкин и Александр Бунин, председатель совета директоров Объединенной металлургической компании (ОМК) Анатолий Седых, председатель совета директоров металлургической компании «Мечел» Игорь Зюзин.

Под санкции также попали шесть директоров «Новатэка», «224-й Летный отряд», обслуживающий перевозки первых лиц государства, алмазодобывающая компания AGD Diamonds, компания «Арктик СПГ 2».

Кроме того, Лондон ввел ограничения против компаний Azia Shipping Company и Ibex Shipping INC, которые, как утверждается в сообщении, участвуют в поставках оружия из КНДР в Россию, а также турецкого поставщика электроники Cozum Yazilim Donanim Elektronik и трех китайских компаний, одна из которых — Beijing Micropilot Flight Control Systems — занимается производством двигателей для беспилотников.

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