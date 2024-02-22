Главный герой фильма «Он вам не Димон» прокомментировал убийство Навального Пересказываем очередное интервью Дмитрия Медведева, в котором он ставит новые рекорды мерзости
Мы должны гарантировать будущее России, а без разгрома профашистской клики в Киеве это невозможно. Этот режим должен пасть, его не должно остаться на белом свете. Нам еще придется много и серьезно работать. Если не сейчас, то через какое-то время в другую фазу развития конфликта нам предстоит дойти до Киева. Киев — русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Одесса, возвращайся домой. Мы заждались Одессу в России. Это наш русский город. Если от Украины в результате всего того что происходит что-то останется, то, наверное, такое государство имеет шансы сохраниться, хотя и не очень большие. Что же касается Зеленского, то его участь печальна — в мировой истории он останется как кровавый клоун, который ничего хорошего своему народу не принес и запомнится тем, что филигранно отдельными частями тела играл на фортепиано.
Об ушедших у нас принято или хорошо, или ничего. Про Навального ничего хорошего сказать не могу, плохого говорить не буду. Если у него есть сторонники, надо с этим считаться, но не преувеличивать этот фактор — сейчас страна другим живет. Если ему возлагают цветы, то, наверное, здесь нет никакого состава преступления. Никто с ним сейчас не борется, потому что человека уже нет. Но как отреагировали за границей, это удивительно, ведь у них даже нет данных о том, что произошло. Посмотрите на улыбающееся, счастливое лицо вдовы Навального. Такое ощущение, что она ждала этого события все эти годы, чтобы развернуть свою политическую жизнь.
Среди релокантов есть часть известных людей, которые ведут агрессивную антироссийскую кампанию — желают смерти нашим военным, участвуют в поддержке ВСУ. Эти люди — мерзавцы. Они совершили уголовное преступление. У нас будет повод в какой-то ситуации плюнуть на их могилы. Человек сидит за границей и говорит: «Да-да, бомбите российские города», а с другой стороны, его книжки продаются и его сценарии покупаются. Так не должно быть. Я ненавижу тех, кого считаю врагами нашей страны. Что же касается наших друзей, их сотни миллионов. К ним можно отнести всех, кто не относится к политическому сословию англо-саксонского мира. Экзистенциальная угроза заключается в бесполезных старикашках типа самого Байдена, которые уже впали в маразм и готовы начать войну против России. Он с предыдущим президентом США напоминает персонажей комиксов, которые изрекают мемы и являются поводом для бесконечных шуток. Думаю, никаких сомнений нет в том, что Владимир Путин победит на выборах и покажет высочайший результат.
Это примерный пересказ интервью замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева российским государственным СМИ. Цитаты незначительно отредактированы с сохранением смысла и приводятся по агентству РИА Новости и радиостанции «Маяк».
Обновлено. Юлия Навальная прокомментировала интервью замглавы Совбеза так: «Зачем вы меня защищаете от Медведева, он же пустое место. Они специально подсовывают вам этого никчемыша, чтобы вы выпустили пар на него. Пишите о том, что Путин убил Алексея. Каждый день пишите. Сколько хватит сил».
Фото на обложке: Евгений Разумный / Kommersant / Sipa USA / Vida Press