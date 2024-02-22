Главный герой фильма «Он вам не Димон» прокомментировал убийство Навального Пересказываем очередное интервью Дмитрия Медведева, в котором он ставит новые рекорды мерзости

Мы должны гарантировать будущее России, а без разгрома профашистской клики в Киеве это невозможно. Этот режим должен пасть, его не должно остаться на белом свете. Нам еще придется много и серьезно работать. Если не сейчас, то через какое-то время в другую фазу развития конфликта нам предстоит дойти до Киева. Киев — русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Одесса, возвращайся домой. Мы заждались Одессу в России. Это наш русский город. Если от Украины в результате всего того что происходит что-то останется, то, наверное, такое государство имеет шансы сохраниться, хотя и не очень большие. Что же касается Зеленского, то его участь печальна — в мировой истории он останется как кровавый клоун, который ничего хорошего своему народу не принес и запомнится тем, что филигранно отдельными частями тела играл на фортепиано.

Об ушедших у нас принято или хорошо, или ничего. Про Навального ничего хорошего сказать не могу, плохого говорить не буду. Если у него есть сторонники, надо с этим считаться, но не преувеличивать этот фактор — сейчас страна другим живет. Если ему возлагают цветы, то, наверное, здесь нет никакого состава преступления. Никто с ним сейчас не борется, потому что человека уже нет. Но как отреагировали за границей, это удивительно, ведь у них даже нет данных о том, что произошло. Посмотрите на , счастливое лицо вдовы Навального. Такое ощущение, что она ждала этого события все эти годы, чтобы развернуть свою политическую жизнь.

Среди релокантов есть часть известных людей, которые ведут агрессивную антироссийскую кампанию — желают смерти нашим военным, участвуют в поддержке ВСУ. Эти люди — мерзавцы. Они совершили уголовное преступление. У нас будет повод в какой-то ситуации плюнуть на их могилы. Человек сидит за границей и говорит: «Да-да, бомбите российские города», а с другой стороны, его книжки продаются и его сценарии покупаются. Так не должно быть. Я ненавижу тех, кого считаю врагами нашей страны. Что же касается наших друзей, их сотни миллионов. К ним можно отнести всех, кто не относится к политическому сословию англо-саксонского мира. Экзистенциальная угроза заключается в бесполезных старикашках типа самого Байдена, которые уже впали в маразм и готовы начать войну против России. Он с предыдущим президентом США напоминает персонажей комиксов, которые изрекают мемы и являются поводом для бесконечных шуток. Думаю, никаких сомнений нет в том, что Владимир Путин победит на выборах и покажет высочайший результат.

Это примерный пересказ интервью замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева российским государственным СМИ. Цитаты незначительно отредактированы с сохранением смысла и приводятся по агентству РИА Новости и радиостанции «Маяк».

Обновлено. Юлия Навальная прокомментировала интервью замглавы Совбеза так: «Зачем вы меня защищаете от Медведева, он же пустое место. Они специально подсовывают вам этого никчемыша, чтобы вы выпустили пар на него. Пишите о том, что Путин убил Алексея. Каждый день пишите. Сколько хватит сил».

А фильм «Он вам не Димон» можно посмотреть здесь

Расследование ФБК о «тайной империи Дмитрия Медведева». Короче, чем в оригинале Что мы узнали о яхтах и виноградниках премьер-министра

А фильм «Он вам не Димон» можно посмотреть здесь

Расследование ФБК о «тайной империи Дмитрия Медведева». Короче, чем в оригинале Что мы узнали о яхтах и виноградниках премьер-министра

Фото на обложке: Евгений Разумный / Kommersant / Sipa USA / Vida Press