ВСУ ударили из HIMARS по скоплению российских войск в Херсонской области

Украинская армия нанесла удар из реактивных систем залпового огня HIMARS по скоплению войск РФ в Херсонской области. Соответствующие видеозаписи вечером 21 февраля появились в украинских соцсетях.

Как сообщает украинский OSINT-проект DeepState, удар нанесли по полигону, расположенному вблизи села Подо-Калиновка в оккупированной части Херсонской области. Судя по геолокации места, это территория национального парка «Олешковские Пески».

Источник «Русской службы Би-би-си» в украинских спецслужбах, работающий на херсонском направлении, подтвердил изданию, что украинская армия нанесла удар по скоплению войск РФ возле села Подо-Калиновка.

Как утверждает украинское издание «Зеркало недели», на полигоне проходили совместные занятия трех подразделений армии РФ, туда собирались приехать с проверкой руководители российской группировки войск «Днепр».

По данным украинских мониторинговых пабликов, на которые ссылается «Зеркало недели», погибли не менее 60 российских военных. Независимых подтверждений этой информации нет.

В Минобороны РФ удар по полигону не комментировали.

Обновление. В Вооруженных силах Украины подтвердили, что нанесли удар по российским войскам в Херсонской области. Представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила в эфире украинского телевидения, что «по меньшей мере 60 захватчиков точно уже больше не вернутся на боевые позиции».

Вооруженные силы Украины 20 февраля нанесли удар по полигону российской армии возле села Трудовское под Волновахой в самопровозглашенной ДНР. В момент удара, по данным «Би-би-си», на полигоне находились три роты солдат, которые ждали приезда генерала. Как сообщают «Важные истории», при ударе погибли не менее 68 российских военных из 36-й гвардейской мотострелковой бригады из Забайкальского края.