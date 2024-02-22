Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о демобилизации срочников, которых не отпустили из армии после начала войны

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект об изменении сроков срочной военной службы.

Законопроект касается украинских военных, которые проходили срочную службу в армии и остались служить после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

В документе не говорится, когда срочники могут быть демобилизованы, но отмечается, что это может произойти по указу президента.

Соответствующие поправки предлагается внести в закон «О воинской обязанности и военной службе».

«РБК-Украина» пишет, что Рада может рассмотреть законопроект уже 23 февраля.

Верховная Рада 7 февраля приняла в первом чтении законопроект о мобилизации. Законопроект предусматривает снижение планки призывного возраста с 27 до 25 лет и демобилизацию военных после 36 месяцев службы, а также вводит электронные повестки и отменяет срочную службу, заменяя ее базовой общевойсковой подготовкой. Ко второму чтению законопроекта подали больше четырех тысяч поправок, сообщает «Громадьске».