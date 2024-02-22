Латвия запретила импорт сельхозпродукции из России и Беларуси

Сейм (парламент) Латвии принял закон, запрещающий ввоз сельскохозяйственной и кормовой продукции, произведенной в России и Беларуси. Об этом сообщает Delfi.

Под запрет попадают продукты сельского хозяйства, животноводства и рыболовства, а также продукция первой степени переработки, непосредственно связанная с такими продуктами.

Запрет будет действовать до 1 июля 2025 года, а в дальнейшем при необходимости он может быть продлен.

Латвия в 2023 году импортировала из России 423,7 тысячи тонн зерна, в 2022 году — 265,1 тысячи тонн.

Две крупнейших сети продуктовых ритейлеров Латвии, Rimi и Maxima, в первый же день полномастшабного вторжения добровольно отказались от продажи товаров, произведенных в России. Вскоре их примеру последовали и другие торговые сети.