Латвия запретила импорт сельхозпродукции из России и Беларуси
Сейм (парламент) Латвии принял закон, запрещающий ввоз сельскохозяйственной и кормовой продукции, произведенной в России и Беларуси. Об этом сообщает Delfi.
Под запрет попадают продукты сельского хозяйства, животноводства и рыболовства, а также продукция первой степени переработки, непосредственно связанная с такими продуктами.
Запрет будет действовать до 1 июля 2025 года, а в дальнейшем при необходимости он может быть продлен.
Латвия в 2023 году импортировала из России 423,7 тысячи тонн зерна, в 2022 году — 265,1 тысячи тонн.
Две крупнейших сети продуктовых ритейлеров Латвии, Rimi и Maxima, в первый же день полномастшабного вторжения добровольно отказались от продажи товаров, произведенных в России. Вскоре их примеру последовали и другие торговые сети.