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Спустя два года с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в победу ВСУ на поле боя верят только 10% европейцев. Об этом в своем докладе пишет Европейский совет по международным отношениям (ECFR), ссылаясь на данные опроса общественного мнения.

В исследовании, проведенной компаниями Datapraxis и YouGov по заказу ECFR, приняли участие чуть более 17 тысяч человек в . Опрос проводился в январе 2024 года на фоне продолжающихся споров в конгрессе США о дополнительном финансировании Украины и до решения Евросоюза о выделении финансовой помощи Киеву на 50 миллиардов евро. Авторы доклада отмечают, что на результаты опроса также могло повлиять неудачное контрнаступление ВСУ.

Как следует из доклада ECFR, в победу России в войне верят в два раза больше европейцев, чем в победу Украины — 20%. Что подразумевается под победой одной из сторон, участники опроса не уточняли. Авторы полагают, что речь идет про то, сможет ли Россия сохранить контроль над оккупированными территориями или Украина их освободит. В победу России больше верят респонденты из Венгрии (31%) и Греции (30%), а в победу Украины — жители Португалии (17%) и Польши (17%).

Около 37% жителей стран, в которых проводился опрос, считают, что война закончится компромиссным соглашением. Чаще всего такой ответ давали респонденты из Греции (47%), Испании (44%) и Италии (43%).

При этом мнения европейцев относительно того, что должен делать Евросоюз в ходе войны, разделились. 41% респондентов, ответивших, что война закончится компромиссом, заявили, что ЕС должен подталкивать Украину к переговорам. Такой позиции придерживаются жители Венгрии (64%), Греции (59%), Италии (52%), Румынии (50%) и Австрии (49%).

Еще 31% респондентов, ожидающих компромиссного соглашения, считают, что ЕС должен продолжать поддерживать Украину, чтобы она вернула свои территории. Такое мнение чаще всего высказывали жители Швеции (50%), Португалии (48%) и Польши (47%).

Авторы доклада отмечают, что общественное мнение в Европе разделилось уже в третий раз с начала полномасштабной российско-украинской войны. Вскоре после вторжения войск РФ в Украину многие европейцы выступали за скорейшее завершение войны, в том числе ценой территориальных уступок. Однако после успешного наступления ВСУ в 2022 году и широкой поддержки Киева со стороны США большинство европейцев посчитали, что ЕС должен поддерживать Украину до тех пор, пока она не освободит все свои территории. Теперь многие жители стран Европы считают, что война должна закончиться компромиссным соглашением.

В докладе также подчеркивается, что на мнение европейцев повлияла перспектива возвращения Дональда Трампа на пост президента США, после чего эта страна может перестать поддерживать Украину. Как отмечает украинское издание «Бабель» со ссылкой на несколько исследований, больше половины американцев по-прежнему поддерживают предоставление военной помощи Украине. Это, как считают журналисты, понимает и Трамп.

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