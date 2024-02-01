ЕС согласовал пакет помощи Украине в 50 миллиардов евро

Все 27 стран Евросоюза договорились о выделении Украине финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Мы договорились. Все 27 лидеров договорились о дополнительном 50-миллиардном пакете поддержки для Украины в рамках бюджета ЕС. Это обеспечивает постоянное, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины», — написал Мишель.

Он добавил, что ЕС берет на себя «лидерство и ответственность» по поддержке Украины.

«Мы знаем, что поставлено на карту», — добавил глава Евросовета.

Пресс-секретарь Мишеля подтвердил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан согласился одобрить выделение Украине помощи в 50 миллиардов евро. Это произошло после его встреч с премьер-министрами Италии, Франции и Германии накануне.

По информации The Guardian, лидеры стран ЕС договорились, что ежегодно будут обсуждать план экономической помощи Киеву, а «при необходимости» он будет пересмотрен через два года. Через два года, как отмечает издание, Еврокомиссия проведет «обзор расходов», по которому будет голосование. Что именно станет предметом голосования, не уточняется.

Решение ЕС приветствовал президент Украины Владимир Зеленский.

«Очень важно, что решение было принято всеми 27 лидерами. Это в очередной раз доказывает мощное единство Евросоюза. Продолжение финансовой поддержки ЕС для Украины укрепит нашу долгосрочную экономическую и финансовую стабильность, что не менее важно, чем военная помощь и санкционное давление на Россию», — заявил украинский лидер.

Решение о выделении Украине экономической помощи в размере 50 миллиардов евро планировалось принять еще в декабре 2023 года, однако его заблокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Орбан рассказывал, что Венгрия поддержит решение о выделении помощи Украине при условии, что страны Евросоюза будут утверждать это решение каждый год.

Financial Times утверждала, что власти Евросоюза подготовили стратегию на тот случай, если Венгрия снова наложит вето на решение о выделении Украине помощи на саммите 1 февраля. По информации издания, в этом случае главы других стран и правительств блока публично заявят, что «в свете неконструктивного поведения» Орбана они «не могут допустить», чтобы Будапешт получил деньги ЕС. Стратегия предполагала подрыв национальной валюты и снижение инвестиционной привлекательности страны.

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