Война Семьсот двадцать восьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 20 февраля читайте здесь.
«Би-би-си» и «Медиазона» подтвердили гибель более 45 тысяч российских военных в Украине
Журналисты «Медиазоны» и «Русской службы Би-би-си» совместно с командой волонтеров подтвердили по открытым данным личности 45 123 российских военных, погибших на войне в Украине с февраля 2022 года.
Как отмечает «Би-би-си», по меньшей мере 6614 военных погибли с октября 2023 по февраля 2024 года — то есть в период, когда российская армия наступала под Авдеевкой и в соседних с ней районах Донецкой области.
The New York Times: при отступлении из Авдеевки в плен могли попасть до тысячи украинских военных
При отступлении вооруженных сил Украины из Авдеевки Донецкой области до тысячи солдат ВСУ могли попасть в плен, пишет The New York Times, ссылаясь на оценки самих военных и высокопоставленных западных чиновников.
Оценки числа попавших в плен и пропавших без вести украинских военных разнятся. Двое солдат, с которыми поговорила The New York Times, назвали цифры в диапазоне от 850 до тысячи человек. Западные чиновники, как пишет NYT, находят эту оценку точной.
По словам собеседников газеты, сама по себе потеря Авдеевки не была крупным стратегическим поражением, но захват большого числа пленных «может изменить этот расклад», поскольку моральный дух в войсках падает после неудачного контрнаступления, и в связи с этим украинская армия испытывает проблемы с набором новых солдат.
Спикер группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой отрицает пленение сотен военнослужащих. Он назвал это дезинформацией, однако признал, что «определенное количество» солдат пропало без вести.
Последствия ракетного удара по Краматорску. Фотографии
20 февраля глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что российские войска нанесли ракетный удар по Краматорску. По его словам, удар пришелся по промзоне и жилой застройке.
Согласно последним данным, пострадали шесть человек. Среди пострадавших — четыре сотрудницы коммунального предприятия, который находились на рабочих местах.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- За прошедшие сутки произошло 66 боевых столкновений;
- Российские войска нанесли пять ракетных ударов и 125 авиационных ударов, а также совершили 124 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам;
- Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей;
- На лиманском направлении армия РФ восемь раз атаковала подразделения ВСУ вблизи Белогоровки Луганской области, а также в районе Тернов и Выемки Донецкой области;
- Украинские войска отразили 13 атак на авдеевской направлении в районах населенных пунктов Степное, Ласточкино, Северное и Невельско Донецкой области;
- На марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать ВС РФ недалеко от Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области;
- За сутки ВСУ нанесли удары по 10 районам сосредоточения личного состава российских войск и пять ударов по зенитно-ракетным комплексам. Подразделения украинских ракетных войск нанесли удары девяти районам сосредоточения личного состава и 12 артиллерийским средствам.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
«Би-би-си»: ВСУ нанесли удар по построению российских военных в Донецкой области. Погибли не менее 60 человек
Днем 20 февраля украинские войска нанесли ракетный удар по полигону села Трудовской и Волновахском районе Донецкой области, пишет Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на несколько источников.
В тот момент на полигоне находились военнослужащие 35-й гвардейской мотострелковой бригады из Забайкальского края. Они были выстроены на полигоне и ожидали прибытия командующего 29-й армии Восточного военного округа, генерал-майора Олега Моисеева.
«Построили в чистом поле командиры», — говорит один из выживших военнослужащих на видео, которое есть в распоряжении «Би-би-си».
Издание отмечает, на фотографиях и видео с полигона после удара «запечатлены десятки погибших». Всего, по разным оценкам, в том числе самих военнослужащих 36-й бригады, в результате удара могли погибнуть не менее 60 человек.
В пресс-службе правительства Забайкальского края сообщили, что проверяют информацию о том, что военнослужащие из Забайкалья погибли при ракетном ударе в ДНР. «Губернатор края держит связь с Минобороны для установления достоверности распространяемой украинскими интернет-ресурсами информации», — заявили в пресс-службе.
В Минобороны РФ и Генштабе ВСУ пока не комментировали случившееся.
Российские войска атаковали Украину дронами и ракетами. ВСУ утверждают, что сбили 13 из 19 беспилотников и одну ракету из шести
В ночь на 21 февраля российские войска атаковали Украину шестью ракетами и 19 дронами-камикадзе «Шахед». Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
По территории Украины были запущены зенитная управляемая ракета С-300, четыре крылатые ракеты X-22 и авиационная ракета X-59.
В ВСУ утверждают, силы ПВО сбили 13 беспилотников в районах Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей, а также ракету X-59 в районе Полтавской области.
Здравствуйте! Начинается 728-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.