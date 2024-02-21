Война Семьсот двадцать восьмой день. Онлайн «Медузы»

The New York Times: при отступлении из Авдеевки в плен могли попасть до тысячи украинских военных

При отступлении вооруженных сил Украины из Авдеевки Донецкой области до тысячи солдат ВСУ могли попасть в плен, пишет The New York Times, ссылаясь на оценки самих военных и высокопоставленных западных чиновников.

Оценки числа попавших в плен и пропавших без вести украинских военных разнятся. Двое солдат, с которыми поговорила The New York Times, назвали цифры в диапазоне от 850 до тысячи человек. Западные чиновники, как пишет NYT, находят эту оценку точной.

По словам собеседников газеты, сама по себе потеря Авдеевки не была крупным стратегическим поражением, но захват большого числа пленных «может изменить этот расклад», поскольку моральный дух в войсках падает после неудачного контрнаступления, и в связи с этим украинская армия испытывает проблемы с набором новых солдат.

Спикер группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой отрицает пленение сотен военнослужащих. Он назвал это дезинформацией, однако признал, что «определенное количество» солдат пропало без вести.