Reuters: страны ЕС согласились исключить сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа из санкционного списка

Страны Европейского союза согласились снять санкции с бизнесмена и сооснователя российской компании «Яндекс» Аркадия Воложа, на которого власти ЕС наложили ограничения после российского вторжения в Украину. Об этом Reuters рассказали три источника.

По информации агентства, европейские власти снимут санкции с Воложа и еще двух человек после 15 марта, когда антироссийские ограничения будут продлены. Кого еще исключат из санкционного списка, Reuters не уточняет.

Сам Волож информацию об этом пока не комментировал.

Аркадий Волож попал под европейские санкции из-за полномасштабного российского вторжения в Украину в июне 2022 года. Вскоре после этого он покинул совет директоров и пост генерального директора группы компаний «Яндекса», а также руководящие должности в международных дочерних структурах группы.

В августе 2023 года Волож впервые с начала войны выступил против действий российских войск в Украине, назвав вторжение «варварским». Вскоре после этого стало известно, что бизнесмен попросил Евросоюз снять с него санкции.

В начале февраля «Яндекс» объявил, что компания разделится на две части: российский «Яндекс» и нидерландскую Yandex N.V., которая была материнской компанией всего «Яндекса». Контроль в российском «Яндексе» со всеми его активами купит консорциум российских инвесторов, а в нидерландской компании его разделят Аркадий Волож и иностранные акционеры компании, среди которых до войны были крупнейшие западные фонды.

Как разделят «Яндекс»

«Яндекс» объявил о разделе компании. Что известно о сделке, которую готовили 1,5 года Аркадий Волож будет развивать часть ее бизнеса за рубежом, а контроль в российском «Яндексе» получат новые акционеры

Как разделят «Яндекс»

«Яндекс» объявил о разделе компании. Что известно о сделке, которую готовили 1,5 года Аркадий Волож будет развивать часть ее бизнеса за рубежом, а контроль в российском «Яндексе» получат новые акционеры