FT: Аркадий Волож попросил ЕС снять с него санкции

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож попросил Евросоюз снять с него санкции, наложенные после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, пишет The Financial Times со ссылкой на осведомленный источник.

По данным собеседника издания, юристы Воложа подали официальный запрос о снятии санкции через несколько дней после того, как сооснователь «Яндекса» публично осудил вторжение в Украину. Власти ЕС рассмотрят обращение в сентябре, пишет FT, не уточняя дату.

Решение Воложа публично осудить войну «ставит сложный вопрос» перед ЕС, снимать ли санкции с крупнейших бизнесменов, на основании того, что они публично разорвали связи с Кремлем, сообщили FT два западных чиновника. Источник, близкий к Воложу, в свою очередь, обратил внимание на то, что «есть сотни других российских бизнесменов, попавших под санкции, которые внимательно следят за тем, что делает Брюссель».

Пока, напоминает издание, есть лишь один крупный российский бизнесмен, которому удалось добиться снятия санкций, наложенных на него после вторжения войск РФ в Украину. Это — Олег Тиньков, в отношении которого санкции вводила Великобритания. Евросоюз, США и другие западные страны (за исключением Австралии) в санкционные списки Тинькова не вносили.

Аркадий Волож попал под европейские санкции из-за российского вторжения в Украину в июне 2022 года. Вскоре после этого он покинул совет директоров и пост генерального директора группы компаний «Яндекса», а также руководящие должности в международных дочерних структурах группы.

10 августа Волож впервые публично высказался против войны. «Я категорически против варварского вторжения России в Украину, где у меня, как и у многих, есть друзья и родственники. Я в ужасе от того, что каждый день в дома украинцев летят бомбы. Несмотря на то, что с 2014 года я не живу в России, я понимаю, что и на мне есть доля ответственности за действия страны», — заявил Волож.

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