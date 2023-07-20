Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

Власти Великобритании отменили персональные санкции, введенные в отношении бизнесмена Олега Тинькова. Соответствующий уведомление Управления по осуществлению финансовый санкций (OFSI) опубликовано на сайте британского правительства.

В марте 2023 года Тиньков подавал прошение в МИД Великобритании об исключении из санкционных списков. Тогда сообщалось, что обращение в его поддержку направил бизнесмен Михаил Ходорковский, живущий в Великобритании. В июле стало известно, что к отмене санкции против Тинькова также призвал британский миллиардер Ричард Брэнсон.

Великобритания ввела санкции в отношении Тинькова 24 марта 2022 года. Ее поддержала Австралия, но Евросоюз, США и другие западные страны ограничения против Тинькова не вводили.

Тиньков с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину занимает антивоенную позицию. Бизнесмен отказался от гражданства РФ в октябре 2022 года, заявив, что «не хочет ассоциироваться с путинским фашизмом».

В России Тиньков владел долей в TCS Group (материнской компании банка «Тинькофф»), но в апреле 2022 года продал актив холдингу «Интеррос» Владимира Потанина. Тиньков утверждал, что власти РФ вынудили его продать долю «за копейки». После продажи состояние Тинькова сократилось с нескольких миллиардов долларов до 860 миллионов долларов, писал Forbes в ноябре.

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