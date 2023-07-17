«Он никогда не был „олигархом“». Ричард Брэнсон попросил Великобританию снять санкции с Олега Тинькова

Британский миллиардер Ричард Брэнсон призвал власти Великобритании отменить санкции, введенные в отношении бизнесмена Олега Тинькова, сообщает газета The Times (материал доступен по подписке).

Письмо Брэнсона приложили к официальной апелляции Тинькова на решение МИД Великобритании о санкциях. Основатель корпорации Virgin Group заявил, что знает Олега Тинькова 20 лет, и считает, что его включили в санкционный список по ошибке. Ричард Брэнсон назвал решение британских властей «необоснованным».

«Хотя он и был богатым российским бизнесменом, он никогда не был „олигархом“. Я всегда знал его как динамичного предпринимателя, который сделал себя сам. Поэтому я симпатизирую ему, поддерживал его и продолжаю поддерживать», — заявил Брэнсон в письме.

Олег Тиньков в марте 2023 года подал прошение в МИД Великобритании об исключении из санкционных списков. Тогда сообщалось, что обращение в поддержку Тинькова направил бизнесмен Михаил Ходорковский, живущий в Великобритании.

Великобритания ввела санкции в отношении Тинькова 24 марта 2022 года, спустя месяц после начала боевых действий. Британские санкции поддержала Австралия, но Евросоюз, США и другие западные страны ограничения против Тинькова не вводили.

Олег Тиньков с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину занимает антивоенную позицию. Бизнесмен отказался от гражданства РФ в октябре 2022 года, заявив, что «не хочет ассоциироваться с путинским фашизмом».

В России Тиньков владел долей в TCS Group (материнской компании банка «Тинькофф»), но в апреле 2022 года продал актив холдингу «Интеррос» Владимира Потанина. Тиньков утверждал, что власти РФ вынудили его продать долю «за копейки». После продажи состояние Тинькова сократилось с нескольких миллиардов долларов до 860 миллионов долларов, писал Forbes в ноябре.

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