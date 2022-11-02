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Бизнесмен Олег Тиньков, открыто выступающий против войны в Украине и отказавшийся от российского гражданства, дал большое интервью журналистке на ютьюб-канале «Русские норм!» Он подробно рассказал, как администрация президента РФ вынудила его продать банк «Тинькофф», что думают о войне и Путине российские чиновники, а также каковы ближайшие перспективы частного бизнеса в России. Вот самые интересные выдержки из этой беседы.

Русские норм!

Как бизнесмен лишился банка и что будет с брендом «Тинькофф»

Как мне заявил , ему позвонили из администрации президента РФ и сказали, что надо поменять название банка и чтоб я продал контрольный пакет — из-за того, что я так высказываюсь [против войны]. А если я не продам, они грозили ввести временное управление. ЦБ обладает такими полномочиями, если посчитает, что есть угроза вкладчикам. Например, я сделал [антивоенное] заявление, люди меня не любят, стали резать карты, были такие всплески небольшие, и на основании того, что [происходит], — отток депозитов, они заведут управление.

И меня мой менеджмент стал пугать, тебе нужно срочно продать, иначе ЦБ заберет этот банк по факту на санацию. Они меня в общем-то развели, сказки мне рассказывали, что меня там никто не хочет видеть. Но когда я продал, смотрю, что-то имя [банка] они не меняют. Чего не меняете-то? Вы же сказали, что вас просила администрация президента.

Я сейчас сам хочу отозвать, не хочу, чтобы мое имя было в России. Я оттуда ушел и не хочу с этой страной иметь ничего общего. И в том числе я буду пытаться запретить им использовать имя. Бренд по классу «финансы» давно принадлежал банку. Я продал банк. Но все остальные классы принадлежат мне. Надо сейчас посмотреть, как мы можем это юридически сломать, потому что это все равно мой бренд по другим классам и это мое имя. Я вообще не понимаю, как они раздают карточки врага народа какому-нибудь там майору КГБ. Это вообще-то непатриотично.

Есть мнение, что и Близнюк меня развели, воспользовались ситуацией и захотели завладеть банком. Но я им не продал, а продал . Они стали обижаться чего-то. Ну, не по Сеньке шапка. Как лохи чего-то купят? У них нет таких денег. И Набиуллина была против, сказала, что тяжело будет согласовать такую сделку. Там же важно, кто собственник банка.

Виноват ли русский народ в войне и почему готов умереть за идею

Война — это ответственность Путина. А Путина выбрали люди. Я за него точно не голосовал. Я даже против него протестовал, выходил в 2012-м году на Пушкинскую площадь. Виноват ли народ? Ну, конечно, да. В нас всех действительно есть и были и имперскость, и фашистскость. [Взять] то же отношение к гастарбайтерам в Москве. Как может не быть стыдно быть русским? В моем офисе к мигрантам относились как к людям второго сорта. Народ ответственен, но не все. Мне больше нравится позиция , который говорит, что когда-то мы будем налаживать мосты и не надо их совсем сжигать. Все равно найдутся какие-то здоровые силы, на базе которых мы должны построить какие-то мосты и как-то дружить. Мы не можем [не дружить], мы же соседствуем. Такая территория. Язык если не один, то близкий.

В известной книге американца Ричарда Пайпса «Россия при старом режиме» хорошо написано [про русскую идею], что у нас уклад такой, что русским людям всегда нужен царь. Умрем за Россию, за себя никто не хочет. Умереть надо за что-то великое, а вот семья пускай в говне будет. Жена без алиментов сидит с ребенком — это нормально. За Россию он умрет, а за своего ребенка он не хочет умирать. Такое стадное коллективное мышление, отсутствие демократии, рабство-то 150 лет назад отменили, так чего ты хочешь. Не хочу говорить вещи, которые двести раз сказаны. Народ, как сказала Алла Борисовна Пугачева, великая женщина, были холопами, стали рабами.

Что думают о войне чиновники и почему молчат бизнесмены

— безусловно, хороший человек. Как и , и , и . С я не встречался, но наверняка выглядит, что он ОК. Что они делают сейчас, это, конечно, тяжело. Путин всех помазал, не отпускает. Мне их жалко. Я думаю, их разрывает. Но теперь уже поздно, куда они соскочат?

И потом Запад сделал, на мой взгляд, очень нерациональную вещь, что их всех под санкции загнал. Они все ненавидят Путина, я это знаю на 100%. Они все не хотят [войны], но им выбора-то не дали. И введя их под все санкции мира, их заставили выбрать этот стул. Было бы очень грамотно и умно со стороны Запада начать каких-то людей из санкций вытаскивать. Они должны какой-то экзит показать для людей. А сейчас, наоборот, их запирают этими санкциями. Хотя там процентов 80 не хотят, они не любят Путина, они, естественно, против войны. Но что им остается?

Меня удивило то, что кроме меня никто ничего не сказал из предпринимателей внятно. Несколько человек сказали: «Война — это плохо», но дальше никто не пошел, все в итоге на двух стульях уселись и зассали. Я в шоке, какие все трусы. У всех свои причины. У там какой-то футбольный клуб, огородик там какой-то или чего он там делает. Я ему сказал: «Сергей, засунь себе в жопу этот футбольный клуб и краснодарский свой парк. Когда мы, русские, наши люди убивают мирных людей сотнями, гибнут дети, бомбят, ты что, мудак что ли?» А он мне звонит только: «Ой, ты видел санкционный список, тебя и меня не ввели, какая радость!»

Вот в этом ваш весь Галицкий. Я к нему уважение потерял. Я всегда раньше считал, что я, Галицкий и — это три столпа. Ну, оба пукнули. Пришлось одному остаться.

Аркадий — либеральный чувак, он очень прозападный, грамотный и все такое. Но почему он ничего не сказал, я не понял. В чем у него была проблема? Он все равно в Россию не возвращается, живет в Израиле. Ну сделал бы заявление какое-то. Люди думают, ну и что, вот ты сказал, и что поменялось? Я говорю, поменялось бы, если бы не я один сказал, а все сказали. Ну, как минимум, этот бы [Путин] почесал остатки своих волос.

О ближайших перспективах войны

Думаю, до конца года закроют границы. Это более-менее очевидно. Ну, а как им воевать, если в Украине закрыты границы? В Украине сейчас миллион армия, в России — ну там 200 тысяч. Ну, набрали они сейчас 300 тысяч каких-то, так сказать, армейцев. Ну 500 [тысяч] будет. Если у тебя там все разбегаются, им надо закрывать, чтобы паритет хотя б какой-то сделать. Они не могут не закрыть границы. И скорее всего введут военное положение. Мне это тоже понятно более-менее. Стиль Путина — он подкручивает всегда постепенно, резко ничего не делает. Как за 22 года он нас развел. Он очень хитрый КГБшник, все делает постепенно, не спешит. Такое впечатление, что он жить собрался лет 100.

Что будет с фондом семьи Тиньковых, помогающим больным лейкемией

Я нахожусь перед огромной дилеммой, рефлексирую очень сильно. С одной стороны, люди не виноваты, ты им должен помогать. С другой, я из-за Путина и из-за этой власти потерял восемь миллиардов, натурально, просто их не стало. 23-го [февраля] они были, а сейчас их нету. У меня остались деньги, но это, скажем прямо, 10% от моего состояния, которое когда-то было на пике. Я потерял все из-за Путина, из-за этой войны.

Когда я вышел и сказал: «Ребята, нельзя убивать соседний народ», мне люди во всех соцсетях написали: «Козел, предатель, подонок, не возвращайся, сдохни от рака». И вот этот человек, который меня ругал, потом, не дай бог, заболеет лейкемией, его привезут в Новосибирск, поймут, что там нету ничего, и я должен буду за свои оставшиеся деньги его спасать и привозить западные лекарства с гей-Европы, которую он ненавидит. И вот что мне делать? Меня злость берет зачастую. Ты людям говоришь: «Вы с утра до вечера пользуетесь благами цивилизации и тут же плюете на эту цивилизацию». «Да они там все продажные, а у нас душа!» А вы-то что сделали?

Что делать предпринимателям в России

Предприниматели, которые находятся в России — это уже смешно. Это уже плохие предприниматели, им там находиться не нужно. Им нужно валить. В России никакого предпринимательства не будет. Очевидно, что будет мобилизационная экономика. Очевидно, что будет совок. Поэтому ты должен уехать оттуда, вывезти свою семью, попытаться сделать где-то бизнес. Хотя я всегда топил, что надо делать бизнес в России. Теперь топлю ровно в обратную сторону.

Три совета предпринимателям. Во-первых, представьте, что вместо России — море. Это не моя фраза, а фраза . Нет России, только Северный Ледовитый океан. Второй совет — учите языки и ментально интегрируйтесь. А третий — верьте в себя, все будет хорошо, потому что в России все равно хорошее образование, и это ваше конкурентное преимущество в Европе и мире. Только не надо говорить, что мы, русские айтишники, самые умные. Это неправда, это фашизм. А потом начинаются войны, из-за таких вот высказываний.