«Я не могу зарабатывать в стране, которая убивает мирных граждан и детей» Олег Тиньков снова выступил против войны. И попрощался с Россией, процитировав «Горе от ума»

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Валерий Шарифулин / ТАСС

Бизнесмен Олег Тиньков 3 мая опубликовал пост, начинающийся со слов «Прощай, Тинькофф Банк, прощай, Россия». Тиньков рассказал подписчикам, что у него «ничего не осталось в России» и что он «забирает из страны» Tinkoff и La Datcha, которые он не хочет марать «кровью русских солдат и жителей Украины».

Свой пост Тиньков завершил сокращенной цитатой из «Горе от ума» Александра Грибоедова: «Сюда я больше не ездок. Пойду искать, где оскорбленному есть чувству уголок. Карету мне, карету».

Заявление бизнесмена звучит как символический финал истории, которая развивалась в течение двух недель. 19 апреля Тиньков, и ранее высказывавшийся против войны России с Украиной и попавший из-за нее под санкции, опубликовал жесткий пост:

Я не вижу ни одного бенефициара этой безумной войны! Гибнут невинные люди и солдаты. Генералы, проснувшись с похмелья, поняли, что у них говно-армия. А откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране говно и погрязло в непотизме, холуйстве и чинопочитании? Кремлевские чиновники в шоке, что не только они, но и их дети теперь летом не поедут на Средиземное море. Бизнесмены пытаются спасать остатки имущества. Конечно, есть дебилы, рисующие Z, но дебилов в любой стране 10%. 90% россиян против этой войны!

Пресс-служба банка, бизнесмен сохранял долю 35%, в тот же день выпустила заявление о том, что Олег Тиньков «уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях группы Тинькофф», не работает в компании, «давно не был в России и все последние годы занимается вопросами своего здоровья».

Тем не менее, как утверждает Тиньков, уже на следующий день в «Тинькофф» позвонили из администрации президента России и потребовали под угрозой национализации разорвать все связи с бизнесменом — вплоть до смены названия банка.

Уже 22 апреля банк выпустил сообщение под заголовком «Тинькофф принял решение сменить бренд». «Ради счастья 20 миллионов своих клиентов мы принимаем решение оставить бренд Тинькофф для истории и продолжаем развивать лучшие финансовые продукты и сервисы на российском рынке под новым ярким брендом», — заявили в банке. К переименованию, как утверждалось, компания «давно готовилась», а «последние события сделали это решение еще более актуальным».

На следующий день РБК со ссылкой на источники написал, что Олег Тиньков ведет переговоры о продаже своей доли в банке. Один из источников, знакомый с потенциальным покупателем, объяснил, что бизнесмен хочет «не зависеть от тех, кто сейчас руководит страной». Другой источник говорил, что процесс поиска покупателя начался еще до российского вторжения в Украину. Это противоречит последующим заявлениям Тинькова в интервью The New York Times о том, что к продаже его принудили.

Имя покупателя доли Тинькова в TCS Group стало известно 28 апреля — это оказалась компания Владимира Потанина «Интеррос». Позже Тиньков заявил, что благодарен Потанину за возможность выручить хоть какие-то деньги от продажи; при этом, по его словам, он продал свою долю за три процента от ее справедливой стоимости — и не имел возможности торговаться.

Источники «Коммерсанта» утверждали, что представители Тинькова еще во второй половине марта начали предлагать российским участникам финансового рынка его долю по цене 300 миллионов долларов. По подсчетам РБК, с учетом стоимости акций TCS Group к моменту продажи, 35% Тинькова могли бы стоить 2,4 миллиарда долларов.

По словам Олега Тинькова, друзья со связями в спецслужбах передали ему, что в его отношении «было принято решение». «Значит ли это, что вдобавок ко всему они собираются убить меня, я не знаю. Я не исключаю этого», — сказал он. В «прощальном» посте 3 мая он заявил: «Угрозы мне лично, человеку, который борется с тяжелейшим раком крови — лейкемией, желание наказать всего лишь за мнение, мое честное мнение, говорит об окончательном расчеловечивании режима».

Перефразируя ФМД [Федора Михайловича Достоевского], я скажу так: «Ни один миллиард/миллион не стоит слезы ребенка»! Я потерял все, но я не потерял душу. Я не могу спокойно зарабатывать в стране, которая ведет войну с соседом, убивая мирных граждан и детей, мне не нужны никакие основания! Это зло, а я на стороне добра! Я не знаю, сколько мне осталось жить, но я точно не хочу умирать с этими миллиардами, но «подонком, трусом и чмом», как 90% всех олигархов России. Трусы, у вас одна жизнь и ее нужно прожить как человек.

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