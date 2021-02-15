Если честно, мотивации заниматься бизнесом уже нет. Я всё, я на пенсии. Я пересмотрел свой подход к жизни: время было разбрасывать камни, время собирать. , когда у меня был шанс выжить 25% (сейчас, наверно, 80%), я прошел столько… Я два раза почти умер, откачивали. Я знал, что жизнь одна, но что такая короткая, вообще не понимал. Вчера посмотрел Forbes, у меня там состояние 4,5 миллиарда долларов. Будь у меня 10 миллиардов долларов — мне вообще пофиг. Мне важно, что останется после меня. На днях я зарегистрировал свой . Я выделил туда огромное количество своих денег. Мы будем думать про регистр стволовых клеток доноров костного мозга. Будем заниматься трансплантационными центрами. Я хочу поменять принципиально в России систему гематологии и кровяных раков. Если из пяти тысяч, которые просто не должны умирать, мой фонд спасет четыре тысячи, — это будет круто для меня. Вот это важно, а не еще один заработанный миллиард. Если ты в гробу лежишь с четырьмя миллиардами или с шестью миллиардами, ничего не меняется. Еще одна миссия — возродить на YouTube. К этому меня подтолкнули молодые предприниматели, учившиеся на этой программе. Из-за пандемии у нее будет новый формат. Первый выпуск с супер эксклюзивным гостем будет в течение недели. Я хочу оставаться в «Тинькофф» визионером и акционером. А операционной деятельностью и так не занимался уже лет пять. Верю, что «Тинькофф» . Хотим быть вторыми после «Сбера», потому что первыми быть невозможно.

Высказывания из беседы Олега Тинькова в , прошедшей 14 февраля, приводятся по материалам Forbes и «Интерфакса».

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Пересказал Александр Бакланов Фото в анонсе: Kenzo Tribouillard / AFP / Scanpix / LETA