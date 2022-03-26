Великобритания сняла транспортные санкции с Олега Тинькова и бизнес-партнера Абрамовича

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Власти Великобритании уточнили санкции против основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова и главы инвестиционной компании Millhouse, бизнес-партнера миллиардера Романа Абрамовича Евгения Швидлера, следует из обновленного списка ограничений.

Согласно документу, британские власти убрали упоминание транспортных санкций рядом с фамилиями Тинькова и Швидлера. Эти ограничения грозили задержанием бизнес-джетов и яхт предпринимателей, а также запретом входить в порты, летать в воздушном пространстве и заходить на посадку в аэропортах Великобритании.

Санкции были скорректированы всего через сутки после того, как их ввели. Кроме Тинькова и Швидлера, 24 марта под британские ограничения также попали глава Сбербанка Герман Греф, его заместитель Лев Хасис, вице-премьер правительства РФ Юрий Трутнев и другие. Всего в новом списке 33 физических лица и 26 организаций. Их активы подлежат заморозке.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

Великобритания, США, страны Евросоюз и ряд других государств ввели несколько раундов жестких санкций против России. Ограничения стали ответом на российское вторжение в Украину.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь