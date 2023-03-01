Олег Тиньков попросил власти Великобритании снять с него санкции

Бизнесмен Олег Тиньков подал прошение в МИД Великобритании об исключении из санкционных списков, пишет Bloomberg.

«Я поддерживаю решение правительства Великобритании ввести санкции против людей, которые поддерживают [президента России Владимира] Путина или способствуют войне. Грустно, что они ошибочно подумали, что я один из тех людей. Снятие санкций с меня было бы справедливым и сигнализировало, что западные санкции направлены не на всех россиян, а только на тех, кто поддерживает Путина и его вторжение», — говорится в заявлении Тинькова.

Обращение с просьбой снять с Тинькова санкции также направил бизнесмен Михаил Ходорковский, проживающий в Великобритании.

Тиньков с начала вторжения РФ в Украину последовательно занимал антивоенную позицию. В частности, в апреле 2022 года он назвал войну «безумной», а также обратился к «коллективному Западу» с просьбой способствовать завершению конфликта. В октябре Тиньков отказался от российского гражданства, заявив, что «не хочет ассоциироваться с путинским фашизмом».

В конце апреля Тиньков продал свою долю в TCS Group — материнской компании банка «Тинькофф» — холдингу «Интеррос» Владимира Потанина. Позже сам Тиньков утверждал, что власти РФ фактически вынудили его сделать это «за копейки».

Под санкции Великобритании Тиньков попал 24 марта 2022 года — спустя ровно месяц после начала боевых действий. США и Евросоюз ограничений против бизнесмена не вводили.

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