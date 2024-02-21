Reuters: Иран передал России около 400 баллистических ракет

Иран передал России около 400 баллистических ракет класса «земля—земля», сообщает Reuters со ссылкой на шесть анонимных источников.

По словам трех собеседников агентства, речь в том числе про ракеты малой дальности из семейства «Фатех-110». Они способны поражать цели на расстоянии от 300 до 700 километров, уточняет Reuters.

По словам источников агентства, поставки начались в начале января 2024 года. Иранский военный чиновник анонимно сообщил Reuters, что c тех пор в РФ доставили как минимум четыре партии ракет. Он добавил, что в ближайшие недели ожидаются новые поставки.

Другой военный чиновник сообщил, что ракеты поставляются в Россию по Каспийскому морю и самолетами. «Поставок будет больше. Нет причин это скрывать. Нам разрешено экспортировать оружие в любую страну, в которую мы пожелаем», — добавил он. В октябре истек срок действия резолюции Совета безопасности ООН, которая накладывала ограничения на экспорт Ираном некоторых ракет, беспилотников и других технологий, отмечает Reuters.

Российские военные с осени 2022 года активно используют для ударов по Украине дроны-камикадзе иранского производства. В октябре того же года газета The Washington Post писала, что Иран может начать поставлять России баллистические ракеты.

Весной 2023 года издание Financial Times сообщило, что Россия воздерживается от закупок баллистических ракет у Ирана из-за опасений, что после этого США начнут поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

В середине октября 2023 года ВСУ впервые применили против российских войск ракеты ATACMS, которые, по данным The Wall Street Journal, за несколько дней до этого США тайно передали Украине.

В начале января 2024 года The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Россия планирует закупить у Ирана баллистические ракеты малой дальности. Примерно в это же время стало известно, что российские военные начали использовать северокорейские ракеты.

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