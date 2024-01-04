The Wall Street Journal: Россия ведет переговоры с Ираном о покупке баллистических ракет малой дальности

Россия планирует закупить у Ирана баллистические ракеты малой дальности, которые расширят возможности Москвы по нанесению урона украинской инфраструктуре, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на нескольких американских чиновников.

По словам собеседников газеты, желание Москвы приобрести у Ирана вооружение появилось в середине декабря 2023 года, когда представители российской делегации посетили полигон в Тегеране, где им показали ракеты ближнего радиуса действия «Абабил». Ранее об этом визите российской делегации в Иран не сообщалось — но он последовал за поездкой в Тегеран министра обороны Сергея Шойгу в сентябре 2023 года, который посетил в том числе штаб Корпуса стражей исламской революции.

По словам собеседника The Wall Street Journal, США «обеспокоены» тем, что российские переговоры с Ираном по поводу закупки ракет «активно продвигаются». Поставка, как пишет газета, может произойти уже весной 2024 года, но американские чиновники пока не верят, что сделка завершена.

Приобретение иранских ракет вместе с поставками баллистических ракет из Северной Кореи дадут российским войскам новые возможности в нанесении ударов по украинской инфраструктуре и сокрушении украинской ПВО, говорят чиновники и опрошенные газетой военные аналитики.

Также США опасаются, что растущее сотрудничество России с Тегераном укрепит военный потенциал Ирана на Ближнем Востоке и потенциально обеспечит поддержку его экономики, ограниченной санкциями.

Россия уже активно сотрудничает с Ираном в производстве ударных беспилотников Shahed. Весной 2023 года издания «Протокол» и YouTube-канала «РЗВРТ» рассказывали, что на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане организована массовая сборка дронов из иранских комплектующих для российской армии. К сборке привлекали в том числе студентов.

В августе The Washington Post сообщала со ссылкой на документы, что к лету 2025 года Россия планирует произвести на территории «Алабуги» шесть тысяч дронов.

О поставках ракет для российской армии из Северной Кореи в Белом доме сообщали в октябре 2023 года. В ноябре Bloomberg уточнил, что КНДР передала в Россию более миллиона артиллерийских снарядов, которые, вероятно, уже используются в войне с Украиной.

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Деревня для производства дронов. Как особая экономическая зона в Татарстане превратилась в место сборки иранских беспилотников для войны с Украиной Главное из расследования издания «Протокол» и ютьюб-канала «РЗВРТ»

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