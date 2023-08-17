The Washington Post: к лету 2025 года Россия планирует произвести более шести тысяч дронов-камикадзе На заводе в Татарстане пытаются усовершенствовать иранские «Шахеды»

Иранский беспилотник «Шахед-136» Sobhan Farajvan / Pacific Press / Scanpix / LETA

К лету 2025 года России планирует произвести шесть тысяч дронов типа на территории особой экономической зоны в Татарстане, говорится в материале The Washington Post.

В распоряжении издания оказались документы, касающиеся сборки иранских дронов в РФ. Они включают в себя чертежи, меморандумы, планы завода, презентации и записи персонала. Документы редакции передал человек, работающий в «Алабуге», но «выступающий против вторжения Путина в Украину». «Это единственное, что я мог сделать, чтобы хотя бы остановить или, возможно, создать какие-то препятствия для реализации этого проекта», — сказал собеседник издания. О том, что на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане организована массовая сборка боевых дронов для российской армии, говорилось также в расследовании издания «Протокол» и YouTube-канала «РЗВРТ».

Документы, полученные WP, свидетельствуют о том, что несмотря на задержки и проблемы с получением компонентов иностранного производства, Москва «добилась устойчивого прогресса в достижении своей цели — производстве варианта иранского беспилотинка „Шахед-136“». Инженеры на российском предприятии пытаются усовершенствовать устаревшие технологии иранского производства и улучшить сами беспилотники.

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Согласно февральскому документу, который есть в распоряжении The Washington Post, соглашение с Ираном по локализации производства дронов оценивается в 151 миллиард рублей (более двух миллиардов долларов по обменному курсу на тот момент).

Проект производства дронов поделен на три этапа. Первый предусматривает поставку Ираном 600 разобранных беспилотников, которые должны быть собраны в «Алабуге» со 2 января по 30 июня 2023 года. Второй предполагает создание предприятия по производству корпусов, которые подойдут под поставляемые Ираном двигатели и электронику (на этом этапе планировалось собрать 1332 дрона до конца 2023 года). На заключительном этапе при незначительной помощи Ирана должно быть произведено и поставлено российским военным более четырех тысяч беспилотников к 30 июля 2025 года. По оценке опрошенных изданием экспертов, изучивших документы, работы в «Алабуге» отстают от графика как минимум на месяц. Предположительно, завод произвел только 300 из планируемых 1,3 тысячи беспилотников.

Одной из главных проблем при производстве дронов стал поиск компонентов. Согласно одному из документов, только четыре из 130 компонентов производятся в России, а остальные — за границей, прежде всего, в США. При этом большинство из них не являются технологиями, подлежащими экспортному контролю со стороны американского министерства торговли. Однако они попали под санкции, которые недавно ввели США на экспорт электроники в России (о каком именно из санкционных пакетов идет речь, издание не уточняет — прим. «Медузы»). В одном из документов подчеркивается необходимость поставок микросхем Kintex-7 американской компании Xilinx, которые используются для навигации и связи в беспилотниках. Как добавляет WP, из документов не следует, что какая-либо западная компания напрямую поставляла Ирану или России компоненты для беспилотников.

Документы, отмечает The Washington Post, демонстрируют проблему, которая постоянно преследует российское ВПК — отсутствие мощностей для производства двигателей. В «Шахедах» используется копия немецкого двигателя Limbach Flugmotoren L550E, который Иран незаконно получил почти 20 лет назад. Предполагается, что российские специалисты скопируют этот двигатель. Из документов также следует, что российские инженеры усовершенствовали беспилотники, в частности, заменив китайские электронные компоненты на более надежные аналоги. Кроме того, инженеры пытаются сделать так, чтобы дроны автономно координировались между собой во время массированной атаки по цели.

Еще в документах говорится о нехватке экспертов в ключевых областях разработки беспилотников. Многие сотрудники «Алабуги» ездили в центры по производству дронов в Иране для получения необходимого опыта. Всего к концу весны 2023 года примерно 200 сотрудников завода и 100 студентов прошли обучение на иранских предприятиях. По словам собеседника издания, руководство «Алабуги» мешало сотрудникам, задействованным в работе над дронами, увольняться, в том числе изымало паспорта и требовало перед увольнением получить на него разрешение.

В российском правительстве и «Алабуге» не ответили на запросы The Washington Post. В Кремле заявили, что не получают помощь от Ирана в сфере создания беспилотников, и добавили, что Россия полагается на собственные исследования и разработки.

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