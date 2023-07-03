Деревня для производства дронов. Как особая экономическая зона в Татарстане превратилась в место сборки иранских беспилотников для войны с Украиной Главное из расследования издания «Протокол» и ютьюб-канала «РЗВРТ»

Иранский дрон Shahed-136, который российская армия использовала для нанесения удара по Киеву. 12 мая 2023 года Oleksii Samsonov / Global Images Ukraine / Getty Images

На территории особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане организована массовая сборка боевых для российской армии. Об этом говорится в расследовании издания «Протокол» и YouTube-канала «РЗВРТ».

«Алабуга» — (ОЭЗ) в Елабужском районе Татарстана. В 2015, 2016 и 2017 годах она удостаивалась титула лучшей ОЭЗ в Европе для крупного бизнеса по версии журнала fDiIntelligence (входит в группу Financial Times). После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину многие иностранные компании, планировавшие стать резидентами «Алабуги» и строить там свои предприятия, отказались от этих планов. Кроме того, из ОЭЗ стали уходить крупные резиденты, среди них — американский автоконцерн Ford, который вышел из капитала совместного предприятия с российской группой «Соллерс» по выпуску легких коммерческих грузовиков Ford Transit.

По словам одного из источников журналистов, война стала болезненным ударом по бюджету «Алабуги», а мобилизация — по человеческому ресурсу. На все предприятия спустили разнарядку по количеству людей, которых надо отправить на фронт. Источник журналистов утверждает, что сотрудники военкоматов приходили в отдел кадров, туда вызывали работников «Алабуги» и прямо с завода отправляли в военкомат. Этим было недовольно руководство ОЭЗ, в результате там начали нанимать добровольцев для отправки на войну, формально зачисляя их в штат на позиции младшего персонала и передавая военкоматам в рамках разнарядки.

После того, как этот способ перестал работать, руководство «Алабуги» решило взять небольшой оборонзаказ, чтобы сотрудники получили положенную государством отсрочку от мобилизации. По словам собеседника журналистов, изначально «Алабуга» планировала производить бронежилеты, но придумать соответствующий проект не удалось. В ноябре 2022 года ОЭЗ посетил вице-премьер Денис Мантуров, который, как утверждает источник, планировал «продавить производство дронов на мощностях „Алабуги“ и сделал это успешно».

Как утверждают авторы расследования, в «Алабуге» происходит сборка дронов-камикадзе Shahed-136, комплектующие для них полностью поставляют из Ирана. По информации журналистов, договор с Ираном подразумевает обучение специалистов из «Алабуги» на территории иранского производства. Первая подобная поездка состоялась в марте 2023 года. Сейчас обучение проходят старшие специалисты и основной менеджерский состав. Предполагается, что такое обучение в Иране пройдут более 200 человек, в том числе специалисты среднего звена и студенты.

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Договор подразумевает передачу с иранской стороны конструкторской документации, которую иранские и российские инженеры совместно дорабатывают. Они также адаптируют процессы под российские реалии и потребности.

По словам источника, «Алабуга» не закупала сами дроны, а только получила право на организацию производства беспилотников. Журналисты сравнивают это с покупкой франшизы. Предполагается, что в будущем импорт комплектующих из Ирана будет снижаться. Сначала из списка ввозимых товаров уберут корпус дронов, так как он прост в производстве, затем — GPS-модуль и процессор, потому что они в иранских беспилотниках достаточно примитивны. После этого в «Алабуге» планируют научиться делать двигатели, утверждается в расследовании. Там также планируется построить цех по производству боевой части дронов, но это займет время.

По данным расследователей, ангар, где собирают дроны, занимает 40 тысяч квадратных метров (примерно шесть футбольных полей). За следующий год руководство «Алабуги» планирует перенести производство части деталей на территорию экономической зоны, а также автоматизировать его. Источник журналистов утверждает, что итоговая площадь ангаров будет больше 100 тысяч квадратных метров. Журналисты сравнивают это с отдельной деревней, которая занимается только производством дронов для российской армии.

В распоряжении журналистов также оказалась Excel-табилица с вопросами о дронах для иранской стороны, в том числе о производстве аппаратов и отдельных частей для них. По словам источника, это документ, составленный в самом начале сотрудничества. В одном из столбцов перечисляются компании — «Альбатрос», «АвиатестАэро», SuperCam и «Алабуга». Все они, как отмечается в расследовании, связаны с особой экономической зоной.

The Washington Post со ссылкой на данные американской разведки еще в ноябре 2022 года писала, что представители России и Ирана договорились о производстве сотен иранских беспилотников на российской территории. В начале февраля 2023-го The Wall Street Journal сообщала, что власти России и Ирана рассматривают возможность построить в Елабуге завод по производству иранских дронов-камикадзе Shahed-136. По информаци издания, 5 января Татарстан посетила иранская делегация, которая осмотрела пустующую площадку под строительство. Предполагается, что на заводе в Татарстане будут выпускать не менее шести тысяч беспилотников в год.

13 июня британская военная разведка в ежедневном обзоре войны в Украине писала, что Россия наладила поставки дронов-камикадзе из Ирана по Каспийскому морю. Раньше их доставляли самолетами, однако использование морского пути, отмечают они, позволяет переправлять значительно более крупные партии дронов.

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