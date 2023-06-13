Минобороны Великобритании: Россия получает большие партии иранских дронов-камикадзе морским путем и пытается наладить производство таких беспилотников

Британская военная разведка в ежедневном обзоре войны в Украине пишет, что Россия наладила поставки дронов-камикадзе из Ирана по Каспийскому морю.

Ранее дроны из Ирана в Россию, сообщают авторы обзора, доставляли самолетами. Использование морского пути, отмечают они, позволяет переправлять значительно более крупные партии дронов, чем при использовании авиаперевозок.

Также Россия пытается наладить производство беспилотников-камикадзе и на своей территории. Почти наверняка, считают в Минобороны Великобритании, в этом РФ помогают иранские специалисты.

По мнению авторов обзора, Россия тратит средства на закупку и производство дронов, чтобы обеспечить себе недорогие ударные средства большой дальности в ситуации, когда она израсходовала значительную часть своих запасов крылатых ракет.