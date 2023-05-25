Как российско-украинская война стала «войной дронов»? Еще никогда в истории стороны не использовали беспилотники так массово и так искусно. Видеоразбор «Медузы»

Российско-украинскую войну называют «войной дронов», но на самом деле таких «войн» уже было несколько. Какие беспилотники применяли в Украине, как противникам удавалось всякий раз научиться противостоять угрозе с воздуха и почему беспилотники так важны на этой войне — смотрите видеоразбор «Медузы».