Перейти к материалам
новости

Как российско-украинская война стала «войной дронов»? Еще никогда в истории стороны не использовали беспилотники так массово и так искусно. Видеоразбор «Медузы»

9 минут
Российско-украинскую войну называют «войной дронов», но на самом деле таких «войн» уже было несколько. Какие беспилотники применяли в Украине, как противникам удавалось всякий раз научиться противостоять угрозе с воздуха и почему беспилотники так важны на этой войне — смотрите видеоразбор «Медузы».
Подписывайтесь на наш ютьюб-канал