Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Подкасты
Шапито
Войти
О «Медузе»
Реклама
Meduza in English
Показывать по порядку
EN
Войти
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
новости
Как российско-украинская война стала «войной дронов»?
Еще никогда в истории стороны не использовали беспилотники так массово и так искусно. Видеоразбор «Медузы»
9 минут
05:00, 25 мая 2023
Российско-украинскую войну называют «войной дронов», но на самом деле таких «войн» уже было несколько. Какие беспилотники применяли в Украине, как противникам удавалось всякий раз научиться противостоять угрозе с воздуха и почему беспилотники так важны на этой войне — смотрите видеоразбор «Медузы».
Подписывайтесь на наш
ютьюб-канал
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
Напишите нам