The Washington Post: в России начнут производство иранских дронов
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Представители России и Ирана договорились о производстве сотен иранских беспилотников на российской территории. Об этом сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на данные разведывательных служб США и других западных стран.
По словам трех источников, представители РФ и Ирана заключили такое соглашение на встрече в Тегеране в начале ноября. Сейчас иранская сторона готовится передать России проекты и ключевые компоненты. По данным издания, совместное производство в России собираются наладить в течение нескольких месяцев.
С августа, по данным американской разведки, которые приводит The Washington Post, Россия использовала в Украине более 400 боевых беспилотников иранского производства. Многие из них, отмечает издание, применяли для ударов по объектам гражданской инфраструктуры.
Получив собственную линию по сборке иранских дронов, Россия сможет значительно увеличить запасы относительно недорогих, но очень разрушительных беспилотников, которые в последние недели изменили характер войны в Украине (англ. яз.)
Иран и Россия на протяжении месяцев отрицали, что в боевых действиях в Украине применяют боевые беспилотные аппараты, произведенные в Иране. В начале ноября иранский МИД впервые подтвердил поставки «небольшого» количества дронов в Россию, но заявил, что это случилось еще до вторжения в Украину.