The Washington Post: в России начнут производство иранских дронов

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Представители России и Ирана договорились о производстве сотен иранских беспилотников на российской территории. Об этом сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на данные разведывательных служб США и других западных стран.

По словам трех источников, представители РФ и Ирана заключили такое соглашение на встрече в Тегеране в начале ноября. Сейчас иранская сторона готовится передать России проекты и ключевые компоненты. По данным издания, совместное производство в России собираются наладить в течение нескольких месяцев.

С августа, по данным американской разведки, которые приводит The Washington Post, Россия использовала в Украине более 400 боевых беспилотников иранского производства. Многие из них, отмечает издание, применяли для ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

Иран и Россия на протяжении месяцев отрицали, что в боевых действиях в Украине применяют боевые беспилотные аппараты, произведенные в Иране. В начале ноября иранский МИД впервые подтвердил поставки «небольшого» количества дронов в Россию, но заявил, что это случилось еще до вторжения в Украину.

О войне дронов

Российско-украинскую войну уже можно назвать войной дронов. Но совсем не тех, о которых все думали поначалу Рассказываем о главных беспилотниках, которые используют противники, — и показываем их

О войне дронов

Российско-украинскую войну уже можно назвать войной дронов. Но совсем не тех, о которых все думали поначалу Рассказываем о главных беспилотниках, которые используют противники, — и показываем их