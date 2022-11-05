Иран впервые подтвердил поставку беспилотников России. В Тегеране утверждают, что передавали дроны только до начала войны

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Иран впервые подтвердил, что передавал России беспилотники. Соответствующее заявление, сообщает Reuters, сделал глава МИД страны Хоссейн Абдоллахиян.

По словам Абдоллахияна, Тегеран поставил Москве лишь «небольшое» количество дронов. При этом поставки осуществлялись за несколько месяцев до вторжения РФ в Украину, утверждает министр.

Абдоллахиян также подчеркнул, что Иран не считает себя стороной конфликта в Украине и что если Тегерану предъявят доказательство использования беспилотников на войне, страна «не останется равнодушной». Он отметил, что у Ирана и Украины есть договоренности о предъявлении таких доказательств.

Ранее власти Ирана неоднократно отрицали, что поставляли беспилотники в РФ. При этом ВСУ практически каждый день сообщает об уничтожении дронов иранского производства.

В октябре ряд американских СМИ со ссылкой на источники писал, что Иран передаст России баллистические ракеты — соответствующее соглашение, по данным Reuters, было заключено 6 октября.

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