WSJ: в Татарстане планируют открыть завод по производству усовершенстовованных иранских дронов

Власти России и Ирана рассматривают возможность построить в российском городе Елабуга в Татарстане завод по производству иранских дронов-камикадзе Shahed-136, пишет The Wall Street Journal.

По данным источников издания, 5 января республику посетила делегация Ирана, где осмотрела пустующую площадку под предполагаемое строительство.

В настоящее время Москва и Тегеран, как утверждают собеседники WSJ, разрабатывают усовершенствованную модель дрона-камикадзе Shahed-136, которая сможет летать дальше и быстрее. Стороны планируют выпускать на заводе в Татарстане не менее шести тысяч беспилотников в год.

Минобороны РФ активно использует дроны-камикадзе иранского производства Shahed-131/136 (в России их переименовали в «Герань-1» и «Герань-2») для ударов по объектам энергосистемы Украины. Как отмечает WSJ, противовоздушная оборона ВСУ в значительной степени смогла нейтрализовать угрозу Shahed-136.

О планах России запустить производство иранских дронов на своей территории еще осенью сообщала газета The Washington Post. По данным издания, российские и иранские официальные лица пришли к соглашению относительно производства в начале ноября 2022 года.

В первых числах января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что производство беспилотников на территории России может быть организовано в Тольятти. Он также отметил, что россияне рассматривают и другие города.

Читайте также

Российско-украинскую войну уже можно назвать войной дронов. Но совсем не тех, о которых все думали поначалу Рассказываем о главных беспилотниках, которые используют противники, — и показываем их

Читайте также

Российско-украинскую войну уже можно назвать войной дронов. Но совсем не тех, о которых все думали поначалу Рассказываем о главных беспилотниках, которые используют противники, — и показываем их