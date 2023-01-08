Совет национальной безопасности и обороны Украины: Россия собирается запустить собственное производство иранских дронов-камикадзе

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Россия планирует начать производство иранских дронов-камикадзе, которые российская армия активно использует в Украине. Об этом в эфире телемарафона сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Один из городов — это Тольятти, где они собираются все это делать, есть и другие города. Наша разведка по многим вопросам работает просто безупречно, и мы заранее понимаем, какие шаги они могут для себя отрабатывать», — цитирует РБК-Украина слова Данилова.

При этом секретарь СНБО отметил, что ему не известно, каким образом Россия собирается запустить производство дронов в условиях дефицита необходимых комплектующих. «Из чего [россияне] будут собирать свои дроны — большой вопрос», — добавил Данилов.

Армия РФ активно использует в Украине дроны-камикадзе иранского производства Shahed-131/136, которые россияне переименовали в «Герань-1» и «Герань-2».

О планах России запустить производство иранских дронов на своей территории ранее сообщала газета The Washington Post. По данным издания, российские и иранские официальные лица пришли к соглашению относительно производства в начале ноября 2022 года.

В январе 2023 года телеканал CNN сообщил, что 40 из 52 деталей Shahed-136 были изготовлены 13 разными американскими компаниями. Оставшиеся 12 деталей были сделаны в Канаде, Швейцарии, Японии, Тайване и Китае.

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