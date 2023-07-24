Студентов колледжа в Татарстане отправили собирать иранские дроны-камикадзе для российской армии «Здесь происходит полная жесть»

Страница «Алабуга Политех» во «ВКонтакте»

После начала полномасштабной войны России с Украиной в «Алабуга» в Татарстане было организовано массовое производство иранских ударных беспилотников , к сборке которых привлекают студентов колледжа «Алабуга Политех». Об этом говорится в расследовании журналистов издания «Протокол» и ютьюб-канала «РЗВРТ».

«Алабуга Политех» — учебное заведение, обещающее студентам возможность освоить «профессии будущего» и зарабатывать до 70 тысяч рублей в месяц.

По данным журналистов, зарплата студентов, участвующих в производстве дронов, зависит от выполнения плана. В среднем они получают 30-40 тысяч рублей в месяц. При этом учащиеся рассказали, что иногда им приходится работать по несколько дней без сна и «практически без еды». На вопрос, почему студенты не выступают против такого отношения к ним, один из них ответил: «Все боятся. Мне вообще нельзя этого говорить. Руководство нас очень сильно запугивает по этому поводу».

Одна из студенток рассказала журналистам, что учащимся запрещено разглашать информацию об «Алабуге», поскольку это предусмотрено договором об обучении. В случае нарушения условий этого документа студент вынужден будет заплатить от полутора до двух миллионов рублей, говорится в расследовании.

«Никто ничего не говорит и не скажет. Я сейчас тоже достаточно рискую, потому что у нас везде и камеры, и прослушки, и чего только нет. Но, в принципе, мне на самом деле не страшно, потому что я понимаю, что происходит здесь полная жесть», — сказал один из учащихся.

Студенты утверждают, что от сборки дронов отказаться нельзя. «Нам все это, в принципе, очень сильно не нравится. Но уйти с проекта невозможно. Ты либо отчисляешься, либо сидишь на проекте», — сказал один из студентов. Другой студент сообщил, что у всех, кто занят производством дронов, служба безопасности «Алабуги» отбирает телефоны перед началом работы и просматривает переписку, в связи с чем «была куча отчислений за распространение информации».

При поступлении в колледж родители учащегося подписывают документ, который обязывает выплатить крупную сумму денег в случае отчисления. Учащиеся по специальностям юристов и экономистов должны выплатить 420 тысяч рублей. На других направлениях сумма выплат составляет около 170 тысяч.

«„Алабуга“ полностью ломает человека и строит из него того, кого хочет видеть руководство», — сказал журналистам один из студентов.

Презентация для абитуриентов колледжа «Алабуга Политех». 27 мая 2023 года Страница «Алабуга Политех» во ВКонтакте

В колледже регулярно проводят соревнования по пейнтболу. «Цель пейнтбола — отсеять слабаков и сопляков на первоначальном этапе. Они должны отчислиться сами. Студенты должны страдать, им должно быть больно», — цитируются в расследовании слова заместителя гендиректора «Алабуги» Сергея Алексеева. Как пишут журналисты, проигравших в игре заставляли бегать вокруг колледжа или рыть окопы.

«Там жестоко наказывали. Могли просто расстрелять теми же шариками. Вообще, это очень больно. Особенно для тех, у кого кожа чувствительна и синяки долго не проходят. Вот у меня за неделю они не проходили», — рассказала бывшая студентка колледжа Настя (имя изменено).

Другая студентка сказала: «За отказ участвовать могли вызвать на разговор к „эйчару“ [работнику отдела кадров]. А если вызывают на разговор к „эйчару“, то это страшнее смерти. Лучше уж расстрел».

Первая часть расследования об «Алабуге»

Деревня для производства дронов. Как особая экономическая зона в Татарстане превратилась в место сборки иранских беспилотников для войны с Украиной Главное из расследования издания «Протокол» и ютьюб-канала «РЗВРТ»

Первая часть расследования об «Алабуге»

Деревня для производства дронов. Как особая экономическая зона в Татарстане превратилась в место сборки иранских беспилотников для войны с Украиной Главное из расследования издания «Протокол» и ютьюб-канала «РЗВРТ»