Россия начала использовать в Украине ракеты, купленные у КНДР. Для Пхеньяна это фактически «рекламная кампания», которая может привлечь других покупателей До сих пор новые северокорейские ракеты в боевых условиях никто не проверял

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на военных учениях, 21 марта 2020 года KCNA / EPA / Scanpix / LETA

Недавние обстрелы Украины, в ходе которых Россия, вероятно, применила ракеты, полученные от Северной Кореи, открыли Пхеньяну новые возможности по продаже оружия, пишет The Wall Street Journal. Использование ракет в реальных боевых условиях фактически стало «рекламной кампанией» для военно-промышленного комплекса Северной Кореи — и может привлечь новых потенциальных покупателей, которые (как и сама КНДР) из-за санкций лишены доступа к легальному рынку вооружений.

О том, что Россия начала использовать северокорейские ракеты в Украине, впервые публично 4 января заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. По данным США, сообщил он, ракеты использовались во время обстрелов 30 декабря и 2 января. Позже с аналогичным заявлением выступили и украинские власти.

Военные эксперты предполагают, что Россия использовала баллистические ракеты малой дальности КН-23 и КН-24. Испытания этих ракет в КНДР начались в 2018 году. По данным некоммерческой организации Missile Defence Advocacy Alliance, они могут нести ядерную боеголовку и поражать цели на расстоянии до 690 километров.

До сих пор КНДР не имела шанса оценить, как новое поколение баллистических ракет ведет себя на поле боя — особенно против западных оборонительных средств, но, как отмечает The Wall Street Journal война в Украине этот шанс Пхеньяну дала. 10 января посол Южной Кореи в ООН прямо заявил, что КНДР использует Украину в качестве «испытательного полигона» для ракет, которые могут в том числе нести ядерные боеголовки.

Обломки предположительно северокорейской ракеты, использованной Россией при обстреле Харькова, 6 января 2024 года Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters / Scanpix / LETA

Использование северокорейских ракет Россией, как полагают опрошенные The Wall Street Journal эксперты, дает КНДР новые возможности для распространения своего оружия. Сам факт того, что Москва доверяет этим вооружениям и использует их, посылает четкий сигнал потенциальным покупателям, которые могли сомневаться насчет ведения бизнеса с КНДР. «Если бы я была потенциальным заказчиком, [и видела бы, что северокорейские] технологии используются российскими военными и, возможно, были ими усовершенствованы — я бы предположила, что они станут лучше», — заявила изданию научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Дарья Должикова.

В 1980-х годах Пхеньян продавал оружие в Ливию и Иран, а также поставлял танки и бронетехнику в Зимбабве. По данным южнокорейской разведки, в 1990-х годах КНДР также снабжала йеменских хуситов ракетами «Скад», а северокорейские гранатометы совсем недавно использовались боевиками ХАМАС в войне с Израилем. КНДР отрицает какие-либо связи с террористическим движением. О переговорах по поставке оружия между Россией и Северной Кореей Белый дом начал сообщать летом 2023 года. Уже в октябре, по данным Джона Кирби, в Россию прибыли более тысячи контейнеров техники и боеприпасов. В ноябре о поставке одного миллиона боеприпасов в Россию сообщал Bloomberg. Северокорейские власти отрицали какие-либо поставки оружия. Российская сторона также утверждает, что не получает вооружения из КНДР. С 2006 года из-за проведения ядерных испытаний КНДР находится под санкциями Совета Безопасности ООН. Ограничения подразумевают запрет на поставки и продажу любой военной техники Северной Корее, а также на экспорт вооружений из нее.

Также помочь продажам северокорейского оружия может общий тренд на милитаризацию в мире — это создает дополнительный спрос, в том числе, со стороны тех государств, которые в силу санкций (как и сама КНДР) лишены доступа к легальному рынку вооружений.

При этом у Северной Кореи есть некоторые преимущества перед западными производителями, которые в последнее время с трудом удовлетворяют внутренний спрос, вызванный поставками оружия Украине. Так как оружейная промышленность КНДР контролируется государством, власти могут нарастить производство, просто направив дополнительное количество людей на фабрики.

Среди минусов корейской оружейной промышленности эксперты называют сильную зависимость от России и других партнеров в плане технологий. Также из-за запретов Совбеза ООН могут возникнуть проблемы с логистикой: в то время как с Россией КНДР граничит напрямую, поставки оружия в другие страны сопряжены с риском перехвата из-за международного мониторинга.

Использование Россией северокорейских ракет может создать дополнительные сложности для Украины: как отмечает The Wall Street Journal, из всех многочисленных предоставленных Западом систем защиты, с баллистическими ракетами справляются только Patriot и французская система Samp/T.

Читайте также

Ким Чен Ын сделал ставку на Китай и Россию в условиях их противостояния с США. Теперь он не боится санкций — и может продолжать ядерные испытания Главное из статьи Financial Times

Читайте также

Ким Чен Ын сделал ставку на Китай и Россию в условиях их противостояния с США. Теперь он не боится санкций — и может продолжать ядерные испытания Главное из статьи Financial Times