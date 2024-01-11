Генпрокурор Украины: предварительная экспертиза подтверждает, что российские войска использовали ракеты из Северной Кореи

Предварительные данные показывают, что при обстреле Харькова 2 января российские войска использовали ракеты, изготовленные в Северной Корее. Об этом заявил в эфире «Суспiльне» генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

«Результаты предварительной научно-технической экспертизы подтверждают, что выпущенная 2 января по центральной части Харькова ракета является ракетой малой дальности, разработанной Северной Кореей», — сказал он.

По его словам, сейчас проводится комплексная экспертиза, которая должна окончательно идентифицировать ракету. Костин добавил, что в настоящее время сотрудники прокуратуры ищут фрагменты других боеприпасов, использованных при недавних атаках на Харьковскую и Одесскую области.

О том, что российские войска начали использовать для обстрелов Украины баллистические ракеты, полученные от Северной Кореи, заявил в начале января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Он утверждал, что КНДР недавно поставила России пусковые установки для баллистических ракет и несколько десятков таких ракет, которые российские войска использовали при обстрелах Украины 30 декабря 2023 года и 2 января 2024 года.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что в Вооруженных силах Украины пока не могут подтвердить информацию об использовании российскими войсками баллистических ракет от Северной Кореи.

По информации The Wall Street Journal, Россия ведет переговоры с Ираном о покупке баллистических ракет малой дальности.