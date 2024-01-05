Белый дом: Россия начала использовать для обстрелов Украины баллистические ракеты, полученные от Северной Кореи

Северная Корея недавно поставила России пусковые установки для баллистических ракет и несколько десятков таких ракет, российские войска начали обстреливать ими Украину. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

По данным Вашингтона, российские войска использовали эти ракеты при обстрелах 30 декабря 2023 года и 2 января нынешнего года.

«30 декабря 2023 года российские войска запустили как минимум одну из северокорейских баллистических ракет по Украине. Судя по всему, эта ракета упала в открытой местности в Запорожской области. Кроме того, 2 января Россия запустила несколько северокорейских баллистических ракет по Украине, в том числе в рамках ночной воздушной атаки», — заявил Кирби.

Он добавил, что США оценивают ущерб, который нанесли северокорейские ракеты при атаке 2 января.

В октябре 2023 года Кирби говорил, что Северная Корея поставила России более тысячи контейнеров с военным снаряжением и боеприпасами. По информации Bloomberg, КНДР отправила в Россию более миллиона артиллерийских снарядов.

The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников писала, что Россия планирует закупить у Ирана баллистические ракеты малой дальности, которые расширят возможности Москвы по нанесению урона украинской инфраструктуре.

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