Война Шестьсот восемьдесят первый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 4 января читайте здесь.
Главные новости:
- В Минобороны РФ заявили, что ночью в Крыму и Краснодарском крае были сбиты 37 беспилотников.
- В Белгороде были сбиты десять ракет. При обстреле пострадали два человека.
- Власти США заявили, что Россия уже использовала северокорейские ракеты для обстрелов Украины.
Украинские летчики в США закончат обучение на истребителях F-16 до конца 2024 года, сообщил спикер Пентагона Патрик Райдер.
Спикер не назвал конкретных сроков, отметив, что все зависит от уровня квалификации пилота. При этом он добавил, что обучение может занять от пяти до восьми месяцев.
- Обучение украинских летчиков на авиабазе ВВС Моррис в Аризоне началось в октябре 2023 года. Также обучение летчиков проходит и в Европе. Накануне Бельгия объявила, что отправляет в Данию два истребителя F-16 и около 50 военнослужащих для подготовки украинских летчиков.
Российские военные для ударов по Украине 5 января использовали «несколько десятков» ударных беспилотников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.
Игнат не назвал точное число атаковавших Украину беспилотников. Однако он отметили, что российские военные атаковали в два этапа: с вечера и под утро. О результатах работы ПВО Игнат пообещал сообщить позднее, отметив, что атака еще продолжается.
«Пока атака продолжается. Только объявили, что есть [угроза] для западных областей. В Винницкой области отбой тревоги, а сейчас она в Тернопольской и Хмельницкой. В частности, Староконстантинов. Обычно туда направляют много БПЛА ударного типа. Дождемся отбоев и уже будем предоставлять какие-то данные», — цитирует РБК-Украина слова спикера.
О ночных атаках беспилотников также сообщили в Черкасской и Днепропетровской областях.
По словам главы Черкасской областной администрации Игоря Табуреца, в регионе были сбыты пять беспилотников типа «Шахед». Обошлось без пострадавших. Из-за падения обломков были повреждены линии электропередачи, в результате чего три населенных пункта полностью остались без электричества, еще два — частично.
В то же время в Криворожском районе Днепропетровской области ночью были сбиты шесть беспилотников. По данным главы региона Сергея Лысака, обломки дронов упали на территории неработающего предприятия, никто не пострадал. Также он добавил, что Марганецкая и Красногригорьевская общины подверглись артиллерийским обстрелам. По его данным, в результате этих ударов также никто не пострадал.
В ночь на 5 января российские войска нанесли удар беспилотниками по Высокому Херсонской области, сообщил глава областной администрации Александр Прокудин.
По его словам, удар был нанесен тремя беспилотниками типа «Шахед». В результате атаки ранения получили два местных жителя.
«В больницу доставили 50-летнего мужчину. У него диагностировали ранения брюшной полости и печени. Еще один житель, 43 лет, получил ранение спины и плеча. Пострадавшему была оказана медицинская помощь на месте», — написал Прокудин.
Также глава области добавил, что еще пять человек, в том числе 14-летний подросток, получили контузии в результате удара. «Их спасло укрытие, до которого они успели добраться во время обстрела», — добавил Прокудин.
Госдеп: США продолжат оказывать помощь Украине, но не на уровне 2022–2023 годов
Соединенные Штаты продолжат оказывать военную поддержку Украине, но не на уровне 2022 и 2023 годов, заявил на брифинге представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.
«Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется, но это не значит, что мы будем продолжать поддерживать их на том же уровне военного финансирования, который был в 2022 и 2023 годах», — сказал Миллер.
По его словам, США не считают, что в продолжении поддержки на прежнем уровне есть необходимость, поскольку цель Вашингтона заключается в том, чтобы помочь Украине «встать на ноги» и построить собственную военно-промышленную базу, чтобы она смогла самостоятельно финансировать, производить и закупать вооружение.
При этом Миллер подчеркнул важность принятия конгрессом законопроекта о дополнительном финансировании, в котором заложены средства на помощь для Украины, поскольку в данный момент страна не может защитить себя, опираясь только на свои силы.
Белый дом: Россия уже использовала для обстрелов Украины баллистические ракеты из Северной Кореи
Северная Корея недавно поставила России пусковые установки для баллистических ракет и несколько десятков ракет, которые российские войска уже использовали для обстрелов Украины, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По его словам, российские военные использовали ракеты из КНДР при обстрелах 30 декабря и 2 января. Он также добавил, что ракета, запущенная в декабре, судя по всему, упала на открытой местности.
«Это значительная и вызывающая тревогу эскалация поддержки России Северной Кореей», — отметил Кирби. Он также добавил, что российские войска, вероятно, будут использовать северокорейские ракеты для ударов по гражданской инфраструктуре Украины.
Кирби добавил, что США намерены поднять вопрос о поставках северокорейских ракет в Совете безопасности ООН, а также наложить дополнительные санкции на причастных к этим сделкам.
- Накануне издание The Wall Street Journal сообщило, что Россия ведет переговоры с Ираном по поводу закупки баллистических ракет малой дальности.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- За сутки произошло 59 боевых столкновений.
- Российские войска нанесли семь ракетных и 36 авиационных ударов, а также совершили 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам.
- Под артиллерийским огнем оказались около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
- На купянском направлении ВСУ отбили четыре атаки в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.
- На бахмутском направлении украинские военные отбили четыре атаки в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.
- На авдеевском направлении ВСУ отразили 16 атак в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.
- На марьинском направление украинские военные отразили семь атак в районах Марьинки и Новомихайловки.
- На запорожском направлении ВСУ отразили восемь атак в районах Работино и Вербового Запорожской области.
- На херсонском направлении украинские военные продолжают мероприятия по расширению плацдарма на левом берегу Днепра, в районе которого было отражено шесть атак российских войск.
- Украинская авиация нанесла удары по десяти районам сосредоточения личного состава и по двум пунктам управления ВС РФ.
- Подразделения ракетных войск поразили средство противовоздушной обороны, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства, две станции радиоэлектронной борьбы и три пункта управления ВС РФ.
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям непосредственных участников конфликта о собственных успехах и потерях противника на поле боя.
В Белгороде в результате обстрела пострадали два человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Эта ночь в Белгороде прошла опять тревожно. Очередной обстрел, два человека пострадавших. Одному из них была сделана операция — удалили осколок из плеча. У второго ранение, слава богу, более легкие последствия — с утра врачи во время осмотра примут решение по тому, какое лечение необходимо. Надеюсь на скорейшее выздоровление», — написал Гладков.
Поздно вечером 4 января губернатор сообщил, что на подлете к Белгороду были сбиты десять воздушных целей. Также он добавил, что в результате атаки в городе были повреждены более 30 автомобилей, а также выбиты окна в нескольких квартирах на улицах Почтовая и Макаренко. В Белгородском районе были повреждены частный дом и автомобиль.
В заявлении Минобороны России, которое цитируют ТАСС и РИА Новости, говорится, что силы ПВО около 23:40 сбили над Белгородской областью десять ракет «Ольха».
Минобороны России сообщило о 37 сбитых дронах в Крыму и Краснодарском крае
Министерство обороны России заявило, что в ночь на 5 января российские военные сбили 36 беспилотников над аннексированным Крымом и один над Краснодарским краем.
«Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым и один БПЛА над территорией Краснодарского края», — пишет пресс-служба ведомства.
О последствиях этой атаки Минобороны и местные власти пока не сообщали.
- Вечером 4 января Минобороны заявило, что над Крымом были сбиты десять ракет. Позднее назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате падения обломков в городе пострадал по меньшей мере один человек. Саму атаку Развожаев назвал «самой массированной за последнее время».
- В стратегическом командовании ВСУ утверждают, что при атаке был поражен командный пункт соединения российских войск вблизи Севастополя.
Здравствуйте! Начинается 681-й день полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.