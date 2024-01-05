Война Шестьсот восемьдесят первый день. Онлайн «Медузы»

Российские военные для ударов по Украине 5 января использовали «несколько десятков» ударных беспилотников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.

Игнат не назвал точное число атаковавших Украину беспилотников. Однако он отметили, что российские военные атаковали в два этапа: с вечера и под утро. О результатах работы ПВО Игнат пообещал сообщить позднее, отметив, что атака еще продолжается.

«Пока атака продолжается. Только объявили, что есть [угроза] для западных областей. В Винницкой области отбой тревоги, а сейчас она в Тернопольской и Хмельницкой. В частности, Староконстантинов. Обычно туда направляют много БПЛА ударного типа. Дождемся отбоев и уже будем предоставлять какие-то данные», — цитирует РБК-Украина слова спикера.