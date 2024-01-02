Россия нанесла массированный удар по Украине. В Киеве и Харькове повреждены жилые дома

Спасатели в Киеве возле жилого дома, сильно поврежденного при обстреле, 2 января 2024 года Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Российские войска в ночь на 2 января нанесли массированный удар по Украине.

Вечером 1 января и в течение ночи российские военные запустили 35 ударных беспилотников типа «Шахед-136/131», заявили в Воздушных силах ВСУ. Все дроны, по заявлению ВСУ, сбиты. Также войска РФ нанесли несколько ракетных ударов: сообщалось об атаках с бомбардировщиков Ту-95МС и истребителей МиГ-31К (носитель ракет «Кинжал»). В Воздушных силах Украины заявили, что войска РФ запустили «Кинжалы» в направлении Киева. Всего Россия выпустила по Украине около 11 ракет «Кинжал», сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. По всей Украине объявили воздушную тревогу. В регионах Украины работали силы противовоздушной обороны.

Киев

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что российские войска применили большой арсенал воздушного вооружения. Первоначально войска РФ атаковали Киев примерно 15 дронами «Шахед», затем бомбардировщики Ту-95МС запустили группами и волнами крылатые ракеты Х-101/Х555Х-55, а самолеты МиГ-31К атаковали Киев ракетами Х-47М2 «Кинжал». По словам Попко, силы и средства ПВЛ уничтожили все беспилотники «Шахед», больше 60 ракет Х-101/Х555Х-55 и «десяток» ракет «Кинжал».

В Киеве в Деснянском районе упал обломок БПЛА на открытой местности, сообщил мэр города Виталий Кличко. Он уточнил, что в этом районе произошел пожар в супермаркете.

В Соломенском районе в результате ракетной атаки произошло возгорание в двух многоэтажных жилых домах, сообщил Сергей Попко. По его словам, из-за пожара люди оказались заблокированы на этажах.

Пожарные спасают местного жителя из жилого дома, сильно поврежденного при ударе, 2 января 2024 года Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Efrem Lukatsky / AP / Scanpix / LETA

В Печерском районе обломки ракеты, по данным властей Киева, упали на крышу девятиэтажного жилого дома и на еще один многоквартирный дом. В Голосеевском районе обломки упали на открытой территории в парке, в Оболонском районе — на нежилую застройку.

В Подольском районе повреждены газопровод, объект гражданской инфраструктуры (какой именно, неизвестно), водопровод. Там же произошли пожары в складском здании на площади две тысячи квадратных метров, на территории рынка и в жилом доме. В Оболонском районе обломки упали на территорию склада, заявил Попко. Кличко сообщил, что в Святошинском районе есть попадание в объект социальной инфраструктуры. В Дарницком районе Киева повреждены частные жилые дома и церковь. Украинские СМИ сообщают, что произошел пожар в автосалоне Tesla, но подтверждений этому нет.

По последним данным украинских властей, из-за удара по Киеву один человек погиб и пострадали 27 человек. Все они получили ранения из-за ракетного удара по жилому дому в Соломенском районе Киева. Большинство пострадавших госпитализировали.

В некоторых районах Киева временно возникли проблемы с водоснабжением, сообщил Кличко. В Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах частично пропало электричество. Также света нет в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области.

Из-за обстрелов в Киеве без электричества остались 259 тысяч потребителей, сообщило министерство энергетики Украины. По данным ведомства, в Киеве повреждена воздушная линия, без напряжения остался ряд подстанций. В Киевской области из-за обстрелов обесточены высоковольтные линии, а также оборудование подстанции. Кроме этого, возникли временные нарушения в работе ГЭС.

Харьков

Российские войска нанесли удары по центру Харькова около 7:30 утра 2 января, сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. Он рассказал, что Россия, по предварительным данным, атаковала Харьков ракетами «Кинжал», а также зенитными ракетами, выпущенными из комплекса С-300.

В частности, удар нанесли по Шевченковскому району, где, по данным полиции, зафиксировали четыре попадания. Одна ракета упала возле жилого дома, там госпитализировали 91-летнюю местную жительницу. По данным властей, повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, другая гражданская инфраструктура, возникли пожары. Также загорелись несколько автомобилей.

По последним данным, в Харькове из-за ракетного удара погиб один человек, пострадал 41 человек.

Внимание. На записи есть мат.

Остальная Украина

Взрывы также звучали в Кропивницком в Кировоградской области, сообщил телеканал «Суспильне». О последствиях атаки пока не сообщается. Украинские СМИ сообщили, что взрыв прозвучал в Сумах, что стало его причиной, пока неизвестно.

В Минобороны РФ пока не комментировали массированный удар по Украине.

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