Война Шестьсот семьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко привел подробности массированого удара по Киеву. По его словам, российские войска применили большой арсенал воздушного вооружения.

Первоначально российские войска атаковали Киев примерно 15 дронами «Шахед», затем бомбардировщики Ту-95МС запустили группами и волнами крылатые ракеты Х-101/Х555Х-55, а самолеты МиГ-31К атаковали Киев ракетами Х-47М2 «Кинжал». По словам Попко, силы и средства ПВЛ уничтожили все беспилотники «Шахед», больше 60 ракет Х-101/Х555Х-55 и «десяток» ракет «Кинжал».

«Особенно страшные последствия в Соломенском районе. Там зафиксировано возгорание многоэтажных жилых домов. Огонь заблокировал людей на этажах. ГСЧС проводили деблокирование и эвакуацию людей. Предварительно, уже выявлено более 25 пострадавших. Эти данные еще уточняются», — заявил Попко.