Война Шестьсот семьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 1 января читайте здесь, фотографии дня смотрите здесь.
Главные новости:
- Войска РФ наносят ракетный удар по Украине. В Киеве и Харькове произошли взрывы.
- В результате атаки в Киеве пострадали 20 человек. В Харькове один человек погиб, еще 41 пострадал.
- На поселок в Воронежской области упала российская ракета. В Минобороны РФ заявили о «нештатном сходе боеприпаса».
Минобороны РФ заявило, что над Воронежской областью произошел «нештатный сход боеприпаса»
Заявление ведомства приводит РИА Новости. Как сообщило министерство, 2 января около 09:00 при полете самолета ВКС РФ над селом Петропавловка в Воронежской области произошел «нештатный сход авиационного боеприпаса».
Пострадавших нет. Повреждены шесть частных домов. Проводится расследование обстоятельств случившегося.
Об «аварийном сходе боеприпаса» также сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, предварительно, разрушения зафиксированыв семи домах поселка Петропавловка. Житлей нескольких улиц перевозят в пункты временного размещения.
Ранее местные паблики сообщили, что в Петропавловке утром 2 января упала ракета. Примерно в это же время российские войска наносили массированный ракетный удар по территории Украины.
Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко привел подробности массированого удара по Киеву. По его словам, российские войска применили большой арсенал воздушного вооружения.
Первоначально российские войска атаковали Киев примерно 15 дронами «Шахед», затем бомбардировщики Ту-95МС запустили группами и волнами крылатые ракеты Х-101/Х555Х-55, а самолеты МиГ-31К атаковали Киев ракетами Х-47М2 «Кинжал». По словам Попко, силы и средства ПВЛ уничтожили все беспилотники «Шахед», больше 60 ракет Х-101/Х555Х-55 и «десяток» ракет «Кинжал».
«Особенно страшные последствия в Соломенском районе. Там зафиксировано возгорание многоэтажных жилых домов. Огонь заблокировал людей на этажах. ГСЧС проводили деблокирование и эвакуацию людей. Предварительно, уже выявлено более 25 пострадавших. Эти данные еще уточняются», — заявил Попко.
Из-за обстрелов в Киеве без электричества остались 259 тысяч потребителей, сообщило министерство энергетики Украины.
Из-за массированного ракетного обстрела в Киеве повреждена воздушная линия, без напряжения ряд подстанций.
Кроме того, в Киевской области из-за обстрелов обесточены высоковольтные линии, а также оборудование подстанции.
Кроме этого, возникли временные нарушения в работе ГЭС.
По последним данным украинских властей, из-за удара по Киеву один человек погиб и пострадали 27 человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Все пострадавшие получили ранения из-за ракетного удара по жилому дому в Соломенском районе Киева. Большинство пострадавших госпитализировали.
В селе Петропавловка Воронежской области упала ракета, сообщают «База» и Astra со ссылкой на фото и видео в местных пабликах. Судя по кадрам, в результате удара на одной из улиц села повреждены несколько домов.
Жители Петропавловки говорят, что ракета упала около 8:38 утра по местному времени. В это время войска РФ наносили удары по Украине. Однако пока неизвестно, с какого направления.
Украинские паблики предполагают, что на село упала одна из российских ракет. Местные власти и Минобороны РФ об ударе по Петропавловке пока не сообщали.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное на 06:00
- За минувшие сутки войска РФ нанесли один ракетный и 113 авиационных ударов, совершили 84 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
- Произошло 64 боевых столкновения. На купянском направлении украинские военные отразили семь атак противника возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.
- На лиманском направлении войска РФ наступательных действий не вели.
- На бахмутском направлении ВСУ отразили 10 атак противника в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.
- На авдеевском направлении ВСУ отбили четыре атаки противника вблизи Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 19 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.
- На марьинском и шахтерском направлениях армия РФ наступательных (штурмовых) действий не вела.
- На запорожском направлении украинские военные отразили три атаки противника неподалеку от Работино Запорожской области.
- На херсонском направлении ВСУ продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Россияне пытаются выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. За сутки войска РФ совершили 19 безуспешных штурмовых действий.
- Украинская авиация нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск ВСУ поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, шесть артиллерийских систем, три средства противовоздушной обороны и пункт управления противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Последствия обстрела Дарницкого и Соломенского районов Киева
20 человек пострадали в Соломенском районе Киева при обстреле города, сообщил Виталий Кличко. 19 пострадавших доставлены в больницу.
В пострадавшем при обстреле доме продолжается пожар. Спасатели деблокировали 17 человек. 117 жителей дома эвакуировали.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал российский обстрел Киева и Харькова.
«Россияне снова били по гражданским, по жилым домам. За каждое зло придется отвечать», — говорится в его телеграм-канале.
41 человек пострадал при обстреле Харькова, сообщили местные власти
В Киеве и области снова работает ПВО
Последние данные о последствиях обстрела в Киеве от военной администрации города:
- В Соломенском районе — возгорание двух многоэтажных жилых домов;
- В Деснянском районе — по предварительным данным, возгорание супермаркета;
- В Дарницком районе — повреждены нежилые помещения;
- В Голосеевском районе — падение обломков на открытой территории;
- В Печерском районе — обломки упали на крышу девятиэтажного дома, пострадали еще один многоэтажный дом и частный дом;
- В Оболонском районе — пожар в жилом доме, обломки упали на территорию нежилой застройки и складских помещений;
- Информация о последствиях атаки в Святошинском районе уточняется;
- В Подольском районе — пожар на территории рынка, повреждена газовая труба, обломки упали на нежилую застройку, повреждены магистрали водоснабжения и горят не менее шести автомобилей, уточняется информация о пожаре в жилом доме;
- В Шевченковский район — падение останков на открытую территорию;
- В некоторых районах города есть проблемы с электро- и водоснабжением.
Тем временем в Соломенском районе Киева уже 16 пострадавших, 15 из них госпитализировали, пишет Кличко.
22 человека ранены при обстреле Харькова
16 из них доставили в больницы, сообщил начальник военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.
Ранее он сообщал о 20 пострадавших и одном погибшем.
Украинские телеграм-каналы опубликовали видео пожара в Киеве, возникшего после ракетного обстрела города. Утверждается, что горит автосалон Tesla. Подтверждений этому нет.
12 человек госпитализированы из многоэтажного дома в Соломенском районе Киева, где произошел пожар в результате ракетной атаки. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
Перед ракетный ударом армия РФ атаковала Украину беспилотниками. ВСУ заявили, что сбили все 35 дронов
В ночь на 2 января российские войска запустили по территориям Украины 35 беспилотников типа «Шахед-136/131» с мыса Чауда (Крым) и района Приморско-Ахтарска (Краснодарский край), сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
Как утверждают украинские военные, все российские дроны были сбиты. Силы обороны юга уточняют, что войска РФ запускали беспилотники двумя волнами с разницей в три часа. На юге украинские силы ПВО сбили три беспилотника в Николаевской области, два — в Днепропетровской области и еще один — в Херсонской области.
В Николаеве из-за падения обломков сбитого дрона произошел загорелись гаражи. Люди не пострадали. Обломки беспилотников также упали в Деснянском районе Киева на открытой местности. О пострадавших не сообщалось.
В Криворожском районе Днепропетровской области обломки сбитых дронов повредили линию электропередач. Без света осталось несколько сотен семей.
Один человек погиб, 20 пострадали при ракетном ударе по Харькову
Российские войска нанесли удары по центру Харькова, в том числе по Шевченковскому району, около 07:30, уточнил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.
Повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, другая гражданская инфраструктура, загорелись автомобили.
Украинские СМИ и телеграм-каналы пишут, что в Сумах слышны звуки взрывов.
В результате российского обстрела без электричества остались некоторые дома в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области, сообщает ДТЭК.
10 человек пострадали в Соломенском районе Киева
Как сообщил мэр города Виталий Кличко, речь идет о жителях многоэтажного дома, где произошло возгорание в результате ракетной атаки. Девяти из них госпитализировали, одному оказали помощь на месте.
Власти Киева уточняют предварительную информацию о последствиях ракетного обстрела города:
- Голосеевский район — падение обломков на открытой территории;
- Печерский район — падение обломков на крышу девятиэтажного дома и еще одного многоэтажного дома;
- Оболонский район — обломки упали на нежилую застройку, горит складское помещение;
- Подольский район — пожары в нескольких местах, повреждена газовая труба;
- Святошинский район — попадание в здание социальной инфраструктуры;
- Деснянский район — возгорание в здании супермаркета.
Кроме того, в результате атаки без света осталась часть домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах Киева.
В соцсетях публикуют кадры пролета ракет над Киевом, а также фото и видео последствий обстрела.
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетных обстрелов. В Киеве и Харькове произошли взрывы
В ночь на 2 января в Киеве и нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы. Позже ее распространили на всю территорию страны, пишет «Украинская правда».
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что существует угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Всего в воздухе находится 16 таких бомбардировщиков.
О взрывах в Харькове сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, несколько попаданий произошло в жилых районах в центре города. В результате обстрела произошел пожар.
Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов уточнил, что войска РФ нанесли не менее четырех ударов по Харькову. Повреждены многоквартирные дома и автомобили. Возникли пожары. Пострадали шесть человек.
Киевская городская военная администрация сообщила о работе ПВО в городе и области. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Деснянском районе города на открытой местности упал обломок сбитого беспилотника. В парке в Голосеевском районе упал обломок ракеты.
Взрывы также слышны на Оболони. По данным военной администрации, обломки упали на территории складов. Жители Печерского района вызвали экстренные службы, связан ли вызов с обстрелом, пока неясно.
В Подольском районе, по предварительным данным Кличко, произошло попадание на территории объекта гражданской инфраструктуры. Часть объектов и жилых домов в нескольких районах Киева остались без электричества и воды, в Подольском районе повреждена газовая труба. Три человека пострадали в одном из домов в Соломенском районе.