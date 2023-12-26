Украинские военнослужащие во время тактических учений в Донецкой области. 30 ноября 2023 года Roman Chop / Global Images Ukraine / Getty Images

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект об изменении правил мобилизации, воинского учета и прохождения службы в стране. В нем, в частности, предлагается снизить нижнюю планку призывного возраста до 25 лет, рассылать электронные повестки, а также ввести ограничения для уклонистов. Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что Генштаб ВСУ хочет в ближайшее время дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек, но окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что командование «ни одного запроса не делало на какие-то там цифры». «Медуза» рассказывает главное и нововведениях, предложенных украинским правительством.

Призывной возраст

Нижнюю планку возраста призыва по мобилизации предлагается снизить с 27 до 25 лет. Сейчас мобилизовать граждан младше 27 лет можно только с их согласия.

Предлагается исключить срочную военную службу как вид военной службы. Всех военнослужащих срочной военной службы предлагается уволить в запас.

Вместо этого для граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет предлагается ввести базовую военную службу, а также включить базовую общевойсковую подготовку до трех месяцев в учебных заведениях.

Повестки

Согласно законопроекту, повестка о вызове в военкомат может быть направлена через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или по электронной почте.

Повестку также могут вручить лично в помещении ТЦК (территориальный центр комплектования, бывший военкомат), по месту жительства (это могут сделать представители ТЦК или полицейские), по месту работы (представитель ТЦК, работодатель или полицейские), а также в общественных местах (представители ТЦК или полицейские).

В законопроекте перечислены уважительные причины, по которым гражданин может не прийти в ТЦК в срок, определенный в повестке: препятствия стихийного характера, болезнь гражданина или смерть близкого родственника или близких родственников жены.

Все военнообязанные граждане Украины, в том числе находящиеся за границей, должны будут в течение 30 дней уточнить свои данные: номер телефона, адрес проживания и так далее.

Во время мобилизации граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, состоящие на военном учете или снятые с него, обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК или полицейского.

Ограничения для «уклонистов»

Военнообязанных и резервистов, которые нарушили статью 22 «О мобилизации» (например, вовремя не прибыли в воинские части), будут вносить в Единый реестр должников. К ним применят «временные» ограничения. В частности:

запрет на выезд за границу;

запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;

ограничения в праве управлять транспортным средством и получении водительского удостоверения;

ограничение прав распоряжаться средствами и другими ценностями;

отказ в заключении кредитных договоров;

остановка получения льгот и услуг от государства.

Эти ограничения будут отменяться по сообщению руководителя ТЦК.

Оформление документов за границей

Консульские услуги в зарубежных представительствах Украины для украинцев в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются призывниками, военнообязанными или резервистами, будут осуществляться при наличии военно-учетных документов.

Исключения составят оформление документов на возвращение в Украину, помощь детям, оформление наследства, услуги по заявлениям задержанных за границей граждан Украины, а также оформление бумаг в случае угрозы жизни и здоровью гражданина.

В документе отмечается, что оформление украинского или заграничного паспорта для граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет также осуществляется при условии наличия военно-учетных документов.

Отсрочки

Согласно поправкам, призыву на службу по мобилизации не подлежат люди с инвалидностью первой и второй группы, или имеющие жену (супруга) или одного из родителей с такой группой инвалидности. «Страна.ua» отмечает, что отсрочки для людей с инвалидностью третьей группы теперь не будет.

Предусмотрена также отсрочка для женщин в декрете, если ребенку не более трех лет или если ребенок нуждается в уходе до шести лет. Кроме того, отсрочка будет предоставляться действующим депутатам Верховной Рады.

Военно-врачебные комиссии не будут признавать призывников «ограниченно годными», из перечня выводов комиссий этот термин исключат.

Увольнения

Военнослужащие, которые проходят службу по призыву во время мобилизации, в период действия военного положения могут быть уволены с военной службы по нескольким основаниям, среди которых:

при достижении предельного возраста пребывания на военной службе;

по состоянию здоровья;

по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам;

в связи с освобождением из плена;

в связи с истечением срока службы — в случае непрерывной службы во время действия военного положения в течение 36 месяцев.

Наказания

Правительство Украины также внесло в Раду законопроект об ужесточении наказаний за нарушение правил воинского учета, призыва и мобилизации.

За нарушение правил воинского учета (например, за уклонение от постановки на учет) предлагается штрафовать на сумму от 8500 до 17 000 гривен (от 205 до 411 евро по нынешнему курсу). Сейчас сумма штрафа составляет от 3400 до 5100 гривен.

Предлагается также штрафовать граждан на сумму от 34 000 до 51 000 гривен (от 822 до 1230 евро) за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе и мобилизации — например, за уклонение от призыва в особые периоды (в частности, во время военного положения).

Предлагается также лишать свободы на срок от трех до пяти лет за отказ от прохождения военно-врачебной комиссии.

Что говорят в Украине об этом законопроекте

Депутаты от фракции «Слуга народа» получили рекомендацию избегать комментариев по поводу внесенного в Раду законопроекта о мобилизации и воинского учета. Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источники во фракции.

Собеседники издания пояснили, что во фракции отметили необходимость придерживаться одной линии с президентом Украины, поэтому «мобилизацию с обществом должны обсуждать военные, от которых запрос исходит». Во фракции считают, что сейчас необходимо воздержаться от комментариев до тех пор, пока военное руководство не начнет комментировать положения законопроекта.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в эфире телемарафона заявил, что украинской армии нужны люди, боеприпасы и оружие, чтобы продолжать боевые действия, а «кого будет государство призывать» — это не его компетенция.

«Мне главное, чтобы пришли люди в войско и могли выполнять поставленные задачи. Кто какую будет иметь отсрочку или кто какую отсрочку не будет иметь, кого будет государство призывать — сегодня я считаю, что это не моя компетенция. <…> Мне нужны люди, мне нужны боеприпасы и мне нужно оружие, чтобы продолжить ведение боевых действий», — приводит его слова «РБК-Украина».

Залужный также прокомментировал предложение лишить отсрочки людей с инвалидностью третьей группы. По его мнению, на сегодняшний день «оперирование группами инвалидности второй и третьей группы не является актуальным, потому решает пригодность к военной службе не инвалидность человека, а военно-врачебная комиссия, которая определяет, пригоден ли человек в военной службе или не годен». Он также поддержал необходимость оставить в законодательства два понятия — годен или не годен к военной службе.

«Избавиться от такого понятия, как „ограниченно годный“. И, соответственно, когда мы дадим ответы себе на эти вопросы — годен или не годен, мы поймем, есть нам смысл дальше оперировать такими понятиями, как инвалид второй и третьей группы. Мы хотим, чтобы армию пополняли люди, которые могут по своим физическим показателям воевать», — сказал он.

Депутат от «Слуги народа» Александр Горенюк рассказал, что голосование по законопроекту в первом чтении пройдет 10-12 января. После этого будут рассматриваться поправки, что займет еще около трех недель. После одобрения во втором чтении законопроект пойдет на подпись президенту и в случае подписания вступит в силу через месяц. По оценке депутата, таким образом, новые правила мобилизации начнут действовать не раньше весны.

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