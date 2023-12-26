Война Шестьсот семьдесят первый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 25 декабря читайте здесь.
Главные новости:
- В ВСУ заявили, что подорвали большой десантный корабль «Новочеркасск» в Феодосии. При атаке погиб один человек.
- В Минобороны России подтвердили повреждение корабля и заявили о двух сбитых украинских самолетах.
- В Верховной раде предложили изменить правила мобилизации. Призывникам будут рассылать электронные повестки, а уклонистов ограничивать в правах.
- За ночь воздушные силы Украины сбили 13 беспилотников.
Крымчан предупредили об уголовной ответственности за публикацию видео украинских атак
Советник назначенного Россией главы Крыма Олег Крючков сообщил, что всех, выложивших видео ночной атаки в Феодосии, уже установили, с ними проводится работа специальных служб.
«Напоминаю, что за подобные видео возможно уголовное наказание», — написал Крючков. По его словам, те, кто выкладывает видео, таким образом «работает на врага» и «делает работу его разведки».
«Идут боевые действия, периодически враг наносит удары по Крыму. Случаются прилеты и попадания. Однако, это точно не повод скакать на своих балконах в трусах, снимать видео и выкладывать его в сеть», — добавил Крючков.
В августе 2023 года «госсовет» Крыма предложил ввести штрафы за публикацию фото и видео атак ВСУ по территории России. До этого назначенный Россией глава полуострова Сергей Аксенов предлагал на федеральном уровне ужесточить ответственность за публикацию фото и видео работы ПВО, военных объектов и последствий ударов ВСУ.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За прошедшие сутки на линии фронта произошло 98 боевых столкновений. Российские войска нанесли один ракетный и 42 авиационных удара, а также совершили 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.
- За сутки территория Украины была атакована 18 дронами Shahed, украинские силы ПВО сбили 12 из них.
- Под артиллерийским огнем оказались около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей. Авиаудары были нанесены в районах Серебрянского лесничество Луганской области, а также в нескольких населенных пунктах Донецкой области.
- На северском и слобожанском направлениях российские войска наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы в Белгородской области.
- На купянском направлении украинские силы отбили шесть атак возле населенного пункта Синьковка Харьковской области.
- На лиманском направлении украинские силы отразили 29 атак в районе Серебрянского лесничества Луганской области и Веселого Донецкой области.
- На бахмутском направлении ВСУ отбили четыре атаки около населенного пункта Богдановка Донецкой области.
- На авдеевском направлении украинские силы продолжают удерживать оборону и отбили 27 атак восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также еще 13 недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.
- На марьинском направлении украинские силы продолжают сдерживать российские войска в районе Новомихайловки Донецкой области и отбили шесть атак.
- На шахтерском направлении ВСУ отразили три атаки российских войск в районе Старомайорского Донецкой области.
- На запорожском направлении украинские силы отбили семь атак возле Работино и западнее Вербового Запорожской области.
- На Херсонском направлении ВСУ продолжают расширять плацдарм. Украинские силы отбили 12 штурмовых действий российской армии.
- За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по четырем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских войск.
- Подразделения ракетных войск Украины поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов и три зенитно-ракетных комплекса российской армии.
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям непосредственных участников конфликта о собственных успехах и потерях противника на поле боя.
МВД объявило в розыск автора «Масяни» Олега Куваева
Об этом свидетельствует карточка в базе розыска МВД. Статья, по который разыскивается Куваев, не указана.
В октябре телеграм-канал Mash на Мойке сообщил, что против Куваева возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. По данным Mash, поводом для дела стала вышедшая в июле 2023 года серия «Масяни», в которой главная героиня «призывает российских солдат сдаваться в плен с помощью сайта, созданного при поддержке ВСУ».
Позже Следственный комитет подтвердил агентству ТАСС возбуждение уголовного дела против Куваева.
В пятницу, 22 декабря, Минюст внес Куваева в реестр «иноагентов».
Первые шесть украинских летчиков начали обучение на самолетах F-16 в Дании
Группа из шести украинских летчиков завершила базовую подготовку в Великобритании и учится управлять истребителями F-16 в Дании, сообщило британское Минобороны.
В Великобритании летчики прошли курс обучения «авиационному» английскому языку с использованием специальной терминологии. Вместе с этим обучение также проходят десятки украинских авиатехников.
Еще десять украинских летчиков-стажеров также прошли языковой курс и остались в Великобритании, чтобы продолжить базовую летную подготовку, освоить авиационную медицину и обучиться работе с центрифугами.
Программа обучения призвана дать летчикам-стажерам навыки, необходимые для перехода к следующему этапу обучения на истребителях в странах-партнерах, и приблизить украинских пилотов к стандартному подходу НАТО.
«Хотя Украина была очень уязвима для атак российских самолетов, беспилотников и ракет в первые месяцы вторжения, теперь при поддержке Великобритании и наших союзников ее вооруженные силы способны перехватывать и уничтожать подавляющее большинство приближающихся боеприпасов, защищая гражданское население и жизненно важную инфраструктуру», — цитирует ведомство в своем пресс-релизе министра обороны Великобритании Гранта Шэппса.
Минобороны России подтвердило повреждения большого десантного корабля «Новочеркасск» в Феодосии при атаке ВСУ
Сообщение ведомства публикуют российские государственные агентства.
В нем говорится, что большой десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения в Феодосии ночью в ходе «отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет».
Минобороны России утверждает, что российские силы ПВО сбили два украинских Су-24, с которых запускались ракеты. В украинском Минобороны заявление о сбитых самолетах не комментировали.
В Феодосии один человек погиб при ночной атаке
Об этом сообщил назначенный Россией глава полуострова Сергей Аксенов.
По его словам, один человек погиб, еще двое ранены. Повреждения при атаке получили шесть зданий — в них выбиты окна.
В Верховную раду внесли законопроект об изменениях правил мобилизации в Украине. Призывникам будут рассылать электронные повестки, а уклонистов — ограничивать в правах
Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект, который меняет правила мобилизации и воинского учета в стране, сообщил постоянный представитель правительства в украинском парламенте Тарас Мельничук.
Проект закона, как говорится в пояснительной записке, предлагает в частности такие изменения:
- снизить призывной возраст с 27 до 25 лет;
- предусмотреть возможность рассылки электронных повесток через личный кабинет призывника или по электронной почте;
- при уклонении вносить военнобязанных в единый реестр и ограничивать выезд за рубеж, проведение операций с имуществом, а также возможность получения водительского удостоверения и оформления кредита;
- дать возможность военным, вернувшимся из плена, взять отпуск на 90 дней и пройти восстановление;
- исключить срочную службу как вид военной службы, а всех срочников уволить в запас.
- исключить из списка выводов военно-врачебных комиссий заключение об ограниченной пригодности к военной службе.
Кроме того, правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за нарушение правил мобилизации. Он предусматривает штрафы за нарушение законодательства о военной обязанности.
В ВСУ сообщили о 13 сбитых дронах Shahed
С вечера 25 декабря до 3 ночи 26 декабря воздушные силы Украины зафиксировали пуски 19 дронов Shahed c юго-восточного направления из Крыма и Приморско-Ахтарска.
13 из них были сбиты в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областей, говорится в сообщении воздушных сил.
В Феодосии начался пожар в морском порту. ВСУ заявили, что подорвали большой десантный корабль «Новочеркасск»
В районе Феодосии в Крыму была «произведена атака», сообщил назначенный Россией глава полуострова Сергей Аксенов. По его словам, была оцеплена территория морского порта, однако деталей он не уточнил.
В ВСУ тем временем заявили о поражении большого десантного корабля «Новочеркасск». Об этом сообщил командующий воздушными силами Украины Николай Олещук, поблагодаривший летчиков украинских воздушных сил «за филигранную работу».
В утренней сводке воздушных сил говорится, что около 2:30 ночи украинская тактическая авиация атаковала десантный корабль крылатыми ракетами. Тип ракет и другие подробности атаки не приводятся.
В силах обороны Юга Украины уточнили, что корабль проекта 775 был построен для СССР Польшей с 1975 по 1991 годы. Первая попытка атаковать «Новочеркасск» была предпринята 24 марта 2022 года в порту оккупированного Россией Бердянска, добавили в силах обороны Юга.
Сергей Аксенов добавил, что пожар локализован, а жители нескольких домов будут отселены. Об атаке на корабль в его сообщении не говорится.
Здравствуйте! Начинается 671-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.