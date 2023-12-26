Война Шестьсот семьдесят первый день. Онлайн «Медузы»

Крымчан предупредили об уголовной ответственности за публикацию видео украинских атак

Советник назначенного Россией главы Крыма Олег Крючков сообщил, что всех, выложивших видео ночной атаки в Феодосии, уже установили, с ними проводится работа специальных служб.

«Напоминаю, что за подобные видео возможно уголовное наказание», — написал Крючков. По его словам, те, кто выкладывает видео, таким образом «работает на врага» и «делает работу его разведки».

«Идут боевые действия, периодически враг наносит удары по Крыму. Случаются прилеты и попадания. Однако, это точно не повод скакать на своих балконах в трусах, снимать видео и выкладывать его в сеть», — добавил Крючков.

В августе 2023 года «госсовет» Крыма предложил ввести штрафы за публикацию фото и видео атак ВСУ по территории России. До этого назначенный Россией глава полуострова Сергей Аксенов предлагал на федеральном уровне ужесточить ответственность за публикацию фото и видео работы ПВО, военных объектов и последствий ударов ВСУ.