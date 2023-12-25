Шойгу доложил Путину о взятии Марьинки под Донецком

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии под контроль города Марьинка в Донецкой области.

По словам Шойгу, взятие Марьинки позволило существенно отодвинуть артиллерию ВСУ от Донецка, а также дало российским войскам «дополнительные возможности к дальнейшим действиям по этому направлению».

«Действительно, здесь, как минимум, два положительных эффекта. Первый заключается в том, что мы отодвигаем от Донецка боевые подразделения противника. Второй — взломав вот этот укрепрайон, который противник сооружал с 2014 года, фактически, построил там значительные количество железобетонных укреплений, ходов сообщения, — наши войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор», — ответил Путин.

Украинская сторона ситуацию в Марьинке не комментировала. Судя по недавним фото и видео с места событий, украинские военные, возможно, все еще удерживают один квартал на северо-западной окраине города.

Обновлено. Представитель пресс-службы ВСУ Александр Штупун заявил, что говорить о взятии Марьинки российской армией «некорректно». «Бои за Марьинку продолжаются, сейчас наши военнослужащие остаются в административных границах Марьинки. Но город вообще уничтожен. Однако говорить о полном захвате Марьинки некорректно», — сказал он.

Марьинка находится примерно в десяти километрах к юго-западу от Донецка.

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