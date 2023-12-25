Война Шестьсот семидесятый день. Онлайн «Медузы»

В Петербурге суд отправил в психиатрическую больницу Викторию Петрову, обвиняемую по делу о «фейках» об армии

Калининский районный суд Петербурга вместо реального срока отправил местную жительницу Викторию Петрову, обвиняемую в распространении «фейков» об армии, лечиться в психиатрической больнице, сообщает «Ротонда». Как отмечает издание, это первое подобное решение в Петербурге по делам о военных фейках.

Петрова полгода пробудет в психиатрическом стационаре, затем срок ее лечения могут продлить, либо отправить домой. Тогда ей нужно будет периодически самостоятельно ходить в больницу.

Сначала Петрова находилась в СИЗО, ее отправили в клинику после результатов психиатрической экспертизы. Врачи решили, что она «не могла и не может осознавать свои действия и руководить ими».

Адвокат Петровой Анастасия Пилипенко отмечала, что ее подзащитная не была политической активисткой: «250 друзей и 50 подписчиков в VK. Обычная жизнь, обычный спортзал и кошка. Пожалуй, пока единственное необычное в деле Вики — это как раз ее обычность. Она совсем как мы. Не активистка, не журналистка, не голос поколения». По словам адвоката, Петрова предпочла бы срок в колонии, потому что в таком случае было бы ясно, когда она выйдет на свободу.

В последнем слове Петрова заявила, что не изменила своего мнения о войне в Украине, и потребовала остановить преследования по статьям о военной цензуре.

Дело Виктории Петровой

Викторию Петрову обвиняют в «фейках» об армии. Ее перевели в психиатрический стационар после жалоб сокамерниц по СИЗО на «антивоенную пропаганду» Петрову заставляли раздеваться при мужчинах. Ей кололи препарат, после которого она не могла говорить

Дело Виктории Петровой