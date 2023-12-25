Война Шестьсот семидесятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 24 декабря читайте здесь.
Главные новости:
- ВСУ заявили, что сбили 28 российских дронов и два истребителя. Обломки сбитого беспилотника повредили здание в порту Одессы.
- В Украине показали морской дрон «Мамай». В СБУ утверждают, что этот беспилотник — «самый быстрый объект в Черном море».
- Пропагандист Антон Красовский сообщил, что попал в больницу. Украинские СМИ утверждают, что его отравили.
- Суд в Петербурге направил Викторию Петрову на принудительное лечение в психиатрический стационар. Ее обвиняли в «фейках» об армии из-за поста о шизофрении Путина.
СК РФ обвинил главу военной разведки Украины Кирилла Буданова в совершении 104 терактов
Об этом говорится в сообщении пресс-службы московских судов общей юрисдикции.
Ранее стало известно, что Басманный суд в Москве вынес повторное решение о заочном аресте Буданова.
Главу украинской разведки обвинили по статьям о теракте, совершенном группой лиц со значительным ущербом (пункты «а» и «в» части 2 статьи 205 УК). Такие статьи, пишет «Медиазона», в октябре Следственный комитет перечислял, обвиняя Буданова в причастности к атакам беспилотников.
В апреле Буданова заочно арестовал Лефортовский суд Москвы — по делу о взрыве на Крымском мосту.
В Херсоне звучат взрывы, сообщил глава военной администрации города Роман Мрочко. По его словам, российские войска обстреливают прибрежную зону в Херсоне.
В Херсонской области, как и в других регионах Украины, объявлена воздушная тревога.
25 декабря Калининский районный суд Санкт-Петербурга назначил Виктории Петровой, признанной виновной в распространении «военных фейков», принудительное лечение в психиатрической больнице. Продлится это «лечение» неопределенное время: Петрова как минимум полгода пробудет в стационаре, затем срок ей могут продлить либо отправить ее домой. О том, почему обвиняемых могут отправить на принудительное лечение, — в разборе «Медузы».
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За минувшие сутки российские войска обстреляли территорию 12 областей Украины, сообщает медиацентр украинского минобороны.
Всего из разных видов вооружения, в том числе минометов, танков и артиллерии, были атакованы 126 населенных пунктов и 39 объектов инфраструктуры. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей, количество жертв уточняется.
Ивано-Франковская область Украины
Бывший глава русскоязычной дирекции прокремлевского телеканала RT Антон Красовский сообщил о своей госпитализации. «В начале недели резко скрутило живот, начало тошнить, потом потерял сознание. Отвезли в клинику. Постепенно прихожу в себя», — написал он вечером 24 декабря в своем телеграм-канале.
Издание Kyiv Post со ссылкой на источник в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщает, что российского пропагандиста отравили. Собеседник журналистов в военной разведке утверждает, что состояние Красовского «продолжает ухудшаться» и «вероятно, последние сообщения в сети он писал уже не сам». Никаких других подробностей в ГУР не привели.
- Антон Красовский возглавлял «RT Россия» — русскоязычную дирекцию RT. В октябре 2022 года главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что остановила сотрудничество с Красовским из-за того, что он в эфире своей программы «Антонимы» призвал «топить» и «жечь» украинских детей. Ведущий извинился за свои слова. Следственный комитет не нашел состава преступления в словах Красовского.
- В Украине Красовский заочно приговорен к пяти годам лишения свободы и конфискации имущества по статьям о публичных призывах к свержению власти в Украине и геноциду украинцев.
В Петербурге суд отправил в психиатрическую больницу Викторию Петрову, обвиняемую по делу о «фейках» об армии
Калининский районный суд Петербурга вместо реального срока отправил местную жительницу Викторию Петрову, обвиняемую в распространении «фейков» об армии, лечиться в психиатрической больнице, сообщает «Ротонда». Как отмечает издание, это первое подобное решение в Петербурге по делам о военных фейках.
Петрова полгода пробудет в психиатрическом стационаре, затем срок ее лечения могут продлить, либо отправить домой. Тогда ей нужно будет периодически самостоятельно ходить в больницу.
Сначала Петрова находилась в СИЗО, ее отправили в клинику после результатов психиатрической экспертизы. Врачи решили, что она «не могла и не может осознавать свои действия и руководить ими».
Адвокат Петровой Анастасия Пилипенко отмечала, что ее подзащитная не была политической активисткой: «250 друзей и 50 подписчиков в VK. Обычная жизнь, обычный спортзал и кошка. Пожалуй, пока единственное необычное в деле Вики — это как раз ее обычность. Она совсем как мы. Не активистка, не журналистка, не голос поколения». По словам адвоката, Петрова предпочла бы срок в колонии, потому что в таком случае было бы ясно, когда она выйдет на свободу.
В последнем слове Петрова заявила, что не изменила своего мнения о войне в Украине, и потребовала остановить преследования по статьям о военной цензуре.
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 102 рубля. Как отмечает ТАСС, единая европейская валюта достигла такой отметки впервые с 20 октября.
По состоянию на середину декабря, Латвия передала Украине 271 автомобиль, конфискованный у нетрезвых водителей, сообщает Delfi со ссылкой на данные Службы государственных доходов страны. Общая стоимость конфискованных автомобилей оценивается в 903 453 евро.
Сейчас к рассмотрению в правительстве готовятся документы о передаче Украине еще 34 автомобилей, стоимость которых оценивается в 161 880 евро, отмечает агентство.
Иностранные акционеры «Арктик СПГ 2» остановили участие в проекте, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве России.
По данным издания речь идет о французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциуме японских Mitsui и JOGMEC. У каждой из этих компаний по 10% в «Арктик СПГ-2». Еще 60% принадлежит «Новатэк».
Иностранные акционеры «Арктик СПГ 2» объявили форс-мажор по своим договорам в проекте после того, как в начале ноября США ввели санкции против его оператора и подрядчиков. Как отмечает газета, это может привести к тому, что «Арктик СПГ-2» лишится долгосрочных контрактов на вывоз сжиженного природного газа, а «Новатэк» будет самостоятельно финансировать проект.
- «Арктик СПГ 2» — проект компании «Новатэк» по добыче природного газа и по производству сжиженного природного газа на Гыданском полуострове.
В Украине показали морской дрон «Мамай». В СБУ утверждают, что этот беспилотник — «самый быстрый объект в Черном море»
Телеканал «1+1» в эфире телемарафона новостей показал различные типы морских дронов, которые Украина использует для атак на российские корабли в Черном море.
Среди прочего в сюжете впервые показали украинские морские беспилотники «Мамай». Как заявили в СБУ, на сегодняшний день «Мамай» — «это самый быстрый объект в Черном море». Дрон, как утверждается, может разгоняться до 110 километров в час.
Глава СБУ Василий Малюк также напомнил, что другой украинский дрон — Sea Baby — атаковал Крымский мост и другие российские объекты, в том числе российские корабли в Севастопольской бухте. Малюк назвал беспилотники «многоцелевой платформой, которая сегодня эффективно используется».
За минувшие сутки шесть районов Белгородской области попали под обстрелы ВСУ, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в большинстве населенных пунктов, подвергшихся атакам, разрушений нет. Местные жители не пострадали.
В селе Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе дрон атаковал инфраструктурный объект.
Также вчера поздно вечером и ночью под обстрел попал город Горловка, который находится под контролем самопровозглашенной ДНР.
Как сообщил «мэр» города Иван Приходько, в результате обстрела погибла мирная жительница, еще не менее семи человек получили ранения.
В городе повреждены жилые дома и автомобили, здания школы и художественного музея. Кроме того, после обстрела в местном торговом центре «Галактика» начался сильный пожар.
Приходько обвинил в обстрелах ВСУ. Следственный комитет РФ заявил, что расследует обстрел Горловки.
Поздно вечером 24 декабря российские войска обстреляли село Чернобаевка в Херсонской области, рассказал глава военной администрации региона Александр Прокудин.
В результате обстрела погибла 37-летняя мирная жительница. Ее тело обнаружили в разрушенном здании.
Правительство продлило запрет на въезд грузовиков в Россию из Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины. Запрет был введен в 2022 году в ответ на решение ЕС не пропускать грузовики с российскими и белорусскими номерами из-за войны в Украине.
«Ограничение будет действовать до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для его введения», — заявили в правительстве РФ.
Исключение сделали для перевозок почтовых отправлений, дипломатической почты и гумпомощи, а также грузовых машин техподдержки, доставляющих оборудование и спортивные автомобили на спортивные соревнования.
Администрация президента России хочет сделать из VK «убийцу ютьюба» — чтобы можно было заблокировать сам ютьюб. Для этого VK переманивает успешных видеоблогеров и обещает им много просмотров. Вероятно, накрученных. Об этом говорится в расследовании The Bell и «Медузы».
Помимо «импортозамещения ютьюба», перед VK стоит еще одна государственная задача. А именно — распространение «правильного контента» среди школьников, рассказал один из сотрудников компании. Вероятно, для этого в 2022 году во «ВКонтакте» появилось несколько страниц вымышленных персонажей, которые рассказывают юной аудитории о войне с Украиной и российской политике.
Ночью Россия атаковала Украину беспилотниками. Обломки дронов повредили здание в порту Одессы
В ночь на 25 декабря российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками типа «Шахед-136/131», сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
Украинские силы ПВО уничтожили 28 из 31 запущенного дрона в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой, Кировоградской и Хмельницкой областей. Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что за сутки Россия запустила по Украине 31 дрон, 29 из которых удалось сбить.
По данным Сил обороны юга Украины, большинство беспилотников — 17 — были сбиты над Одесской областью, где целью российских атак снова стала припортовая инфраструктура. Обломками дронов повреждены техническое помещение в порту Одессы, а также недействующие административное здание и склад в Раздельнянском районе. В Бериславском районе Херсонской области после попадания начался пожар в складских помещениях.
Вечером 24 декабря ВСУ также перехватили и уничтожили две ракеты: Х-59, запущенную в направлении Кропивницкого, и Х-31П, запущенную в направлении Черноморска.
Российский истребитель Су-34, о котором сообщается в сводке Генштаба ВСУ, был сбит на мариупольском направлении. Об этом рассказал командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.
По его словам, самолет был сбит зенитным ракетным комплексом. Каким именно, Олещук не уточнил.
«На Одесском направлении была боевая работа по российскому Су-30 в Черном море — изучаем материалы объективного контроля, чтобы знать точно, поражена цель или нет», — добавил военный. Судя по сводке Генштаба ВСУ, Су-30 также был сбит.
22 декабря ВСУ заявили, что сбили на юге сразу три российских Су-34. Минобороны РФ сообщения о потере истребителей не комментировало.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки войска РФ нанесли два ракетных и 61 авиационный удар, совершили 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
- Армия России атаковала Украину, применив 31 беспилотник типа «Шахед-136/131». Силы ПВО Украины сбили 29 дронов.
- Под артиллерийским огнем оказались около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.
- Произошло 66 боевых столкновений. На купянском направлении украинские военные отбили 21 атаку противника возле Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.
- На лиманском направлении войска РФ наступательных действий не вели.
- На бахмутском направлении ВСУ отразили пять атак противника вблизи населенных пунктов Богдановка, Клещеевка и Андреевка Донецкой области.
- На авдеевском направлении украинские военные держат оборону, отбили 31 атаку россиян восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.
- На марьинском направлении ВСУ отразили атаки противника в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
- На шахтерском направлении украинские военные отбили атаку россиян юго-западнее Старомайорского Донецкой области.
- На запорожском направлении ВСУ отразили три атаки противника возле Работино и южнее Гуляйполя Запорожской области.
- На херсонском направлении украинские военные продолжают мероприятия по расширению плацдарма. За сутки россияне на этом направлении совершили 23 безуспешных попытки штурма.
- Украинская авиация нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, складу боеприпасов и зенитно-ракетному комплексу противника.
- Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены два истребителя-бомбардировщика Су-34 и Су-30. Подразделения ракетных войск ВСУ поразили два артиллерийских средства и пункт управления противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Здравствуйте! Начинается 670-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.