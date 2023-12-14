Российские депутаты (вслед за врачами) попросили Путина предоставить срочную медицинскую помощь Алексею Горинову

Более 70 депутатов из разных регионов и городов России обратились к Владимиру Путину с требованием оказать экстренную медицинскую помощь муниципальному депутату Алексею Горинову, отбывающему заключение в исправительной колонии № 2 Владимирской области по статье о «фейках» об армии РФ.

Обращение, которое также адресовано в Генпрокуратуру и Совет по правам человека при президенте РФ, опубликовал в своем телеграм-канале депутат Мосгордумы Евгений Ступин.

По словам авторов письма, Горинов, у которого тяжелое хроническое заболевание легких, сейчас находится «фактически на грани жизни и смерти». В начале декабря его адвокат рассказывал, что у Горинова значительно ухудшилось состояние здоровья и имеются все признаки бронхита в активной стадии, однако руководство колонии отказывает заключенному в лечении.

Депутаты потребовали «срочно вмешаться в сложившуюся ситуацию» и госпитализировать Горинова в городскую больницу для полноценного обследования и лечения. Также они просят провести публичную надзорную проверку в колонии и привлечь к ответственности виновных в неоказании медицинской помощи заключенному.

10 декабря аналогичное обращение в адрес Путина публиковали российские врачи, заявляя, что состояние здоровья Горинова «является жизнеугрожающим и может быстро ухудшиться». Открытое письмо подписали более 300 врачей различных специальностей.

Алексей Горинов — первый осужденный по статье о «фейках» о российской армии, появившейся в УК вскоре после российского вторжения в Украину. В июле 2022 года Горинов получил семь лет колонии — за то что во время заседания совета муниципальных депутатов предложил объявить минуту молчания «по жертвам происходящей военной агрессии в Украине».

В ноябре 2023 года стало известно, что на Горинова завели дело по статье об «оправдании терроризма» из-за его разговоров о войне с другими заключенными.

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