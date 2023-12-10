«Такое состояние является жизнеугрожающим». Десятки врачей потребовали от Путина оказать медицинскую помощь Алексею Горинову

Российские врачи опубликовали открытое письмо президенту РФ с требованием оказать необходимую медицинскую помощь муниципальному депутату Алексею Горинову, отбывающему заключение в колонии Владимирской области по статье о «фейках» об армии РФ.

8 декабря адвокат Горинова сообщил, что у его подзащитного, имеющего хроническое заболевание легких, значительно ухудшилось состояние здоровья в колонии. «Сил у Алексея, даже сидеть на стуле и говорить, нет. Несколько раз он практически падал», — писали в группе поддержки заключенного. Сам Горинов рассказал, что «у него бронхит в активной стадии, температура, постоянный озноб, ему сложно дышать».

Как отмечал адвокат, Горинов обращался за медицинской помощью к руководству колонии, но получил отказ. «Врач приходит, измеряет температуру, говорит „температура 36,7 лечение не требуется и уходит“», — заявили защитники политика.

По мнению авторов обращения к Путину, у Горинова «признаки острой дыхательной недостаточности, а также тяжелого течения инфекционного процесса». Врачи считают, что политику необходима «госпитализация и широкий спектр диагностических и лечебных мероприятий, невозможных вне стационара, включая выявление возможной реактивации туберкулезного процесса». «Такое состояние человека является жизнеугрожающим и может быстро ухудшиться», — пишут авторы письма.

Мы со своей профессиональной точки зрения считаем, что в данном случае имеет место нарушение сразу двух пунктов Статьи 41 Конституции Российской Федерации, а именно п. 1 (каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь) и п. 3 (Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом).

Мы требуем от Вас, как от гаранта Конституции Российской Федерации, обеспечить согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти и принять необходимые меры для исправления длящегося нарушения в отношении А.А. Горинова. Требуется осмотр в профильном учреждении в условиях отделения торакальной хирургии с обязательной консультацией врача-фтизиатра и возможностью выполнения компьютерной томографии, в т. ч. с внутривенным контрастированием, в рамках одной медицинской организации. Необходима также доступность материалов консультаций для адвоката в день их проведения.

На момент публикации новости под открытым письмом подписались почти 100 российских врачей различных специальностей.

Алексей Горинов — первый осужденный по статье о «фейках» о российской армии, появившейся в УК вскоре после российского вторжения в Украину. В июле 2022 года Горинов получил семь лет колонии — за то что во время заседания совета муниципальных депутатов предложил объявить минуту молчания «по жертвам происходящей военной агрессии в Украине».

В ноябре 2023 года стало известно, что на Горинова завели дело по статье об «оправдании терроризма» из-за его разговоров о войне с другими заключенными.

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