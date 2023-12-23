The New York Times: войска России перехватили инициативу на большей части фронта в Украине

Войска России перехватили инициативу на большей части поля боя в Украине, о чем свидетельствует наступление российских сил возле Авдеевки, Бахмута и Марьинки в Донецкой области, а также возле Купянска в Харьковской области, пишет газета The New York Times.

По оценке издания, в последние недели российские войска добились небольших территориальных успехов на восточном фронте Украины за счет своего преимущества в живой силе.

Как отмечает NYT, российские войска добиваются прогресса на поле боя в критический момент для Киева, поскольку Украина испытывает трудности с военной помощью со стороны США и Евросоюза.

«В настоящее время ситуация на линии фронта сложная и постепенно ухудшается. Без американских боеприпасов мы начинаем терять территорию, с трудом отвоеванную этим летом», — сказал в интервью газете замглавы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

Успехи российской армии на фронте, как пишет газета, вынуждают руководство Украины рассмотреть возможность мобилизации до 500 тысяч украинцев. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что не видит альтернативы масштабной мобилизации, чтобы восполнить потери армии.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил ранее в декабре, что Генштаб Вооруженных сил Украины предложил дополнительно мобилизовать 400-500 тысяч человек. Зеленский отметил, что решение по этому вопросу пока не принято. На этом фоне в Верховной раде Украины заявили, что разрабатывают законопроект о мобилизации украинцев, уехавших из страны.

По оценке Минобороны Великобритании, в октябре-ноябре 2023 года Россия, вероятно, понесла самые большие потери с начала полномасштабной войны в Украине, что во многом обусловлено наступлением российских войск на Авдеевку. Разведка США сообщила 12 декабря, что российские войска при наступлении на Авдеевку потеряли 13 тысяч солдат убитыми и ранеными.

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