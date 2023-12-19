Зеленский: Генштаб предлагает мобилизовать до полумиллиона человек. Окончательное решение пока не принято
Источник: Meduza
Генштаб ВСУ предложил дополнительно мобилизовать 400-500 тысяч человек. Об этом на пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, он пока не утвердил эти цифры, так как сейчас еще нет понимания по ротациям и отпускам для действующих военных.
«Я пока не увидел там демобилизации», — заявил Зеленский, говоря о законопроекте, который сейчас находится на рассмотрении в Верховной раде.