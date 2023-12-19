Пресс-конференция Владимира Зеленского. Президент Украины говорит об итогах года Онлайн «Медузы»

Сразу переходит к вопросам от журналистов.

Вопрос от издания «Укринформ»: о мобилизации в Украине.

«Это все-таки вопрос Генштаба, это существенный, тонкий вопрос. Они обратились за защитой нашего государства и потенциальных контрнаступательных действий, по поводу дефицита. Они предложили мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Это очень серьезная цифра. Я сказал, что мне нужно больше аргументов, чтобы принять это решение», — говорит Зеленский.

По мнению Зеленского, это «вопрос людей, вопросы справедливости, вопросы обороноспособности и вопросы финансов».

Мобилизация в подобном формате будет стоить лишних 500 миллиардов гривен, заявляет президент.