Пресс-конференция Владимира Зеленского. Президент Украины говорит об итогах года Онлайн «Медузы»
Где смотреть:
- трансляции на русском языке — телеканал «Дождь», телеканал «Freeдом», телеканал «Настоящее время»
- трансляции на украинском языке — издание «Украинская правда», телеканал «Суспильне», издание «РБК-Украина»
- трансляция на английском языке — офис президента Украины
— Какое ваше видение касательно отношений с Польшей?
— Хотел бы поблагодарить президента Дуду и польское общество. Вы наши соседи, с начала войны принимали наших людей. Мы братья. Вы нам помогали как могли. Украинцы стояли и продолжают стоять за вас, за вашу независимость.
Вопрос турецкого агентства Анадолу (на русском): в секторе Газа погибли тысячи палестинцев, вы видите тут сходство с гибелью граждан Украины? Считаете ли вы события в секторе Газа резней?
Мы уважаем позиции Израиля и Палестины. Но мы не можем сравнить происходящее с Украиной. Оккупация Украины не начиналась с террористической атаки на Россию. Мы жили в своей стране и ни на кого не нападали.
Associated Press спрашивает: если следующим президентом США станет Дональд Трамп, удастся ли вам его переубедить?
Я думаю, Америка в целом не изменит свое мнение. Но лидер, конечно, оказывает влияние на общество. Первые сигналы следующего президента США, кто бы им не стал, будут иметь влияние — такие сигналы очень сильно повлияют на ход войны в Украине.
Телеканал «Интер» спрашивает о военной помощи Киеву от США. Сколько времени у нас есть на ожидание американской помощи?
Помощь нужна уже сейчас. Я рад, что мы с партнерами слышим друг друга.
Мне кажется все случится очень скоро.
Как война на Ближнем Востоке влияет на войну России и Украины?
Война на Ближнем Востоке как и любая другая влияет и на помощь Украине. Расфокусировка внимания мирового сообщества — это не новая для вас информация. Это плохо влияет на Украину.
На Ближнем Востоке — трагедия. Мои соболезнования всем. Но у нас тоже полномасштабная война. Некоторые страны начали менять свое мнение, перенаправлять помощь. Это точно не позитивно влияет на нашу ситуацию.
Основные заявления Зеленского к этой минуте
Вопрос: Виктор Орбан или другие лидеры оказывают давление, чтобы вы пошли на перемирие с Россией? Как вы реагируете?
Я никогда не говорил на эту тему с Орбаном. Возможно, он обсуждал это с кем-то из своих коллег. Его политика не очень дружественная в отношении Украины. И он это знает. Но все-таки мы соседние страны, у нас похожие вызовы, особенно в условиях войны. Мы соседи и мы стремимся найти решения и ответы на некоторые вопросы.
В Аргентине я сказал: назови мне одну причину, почему вы нас не поддерживаете в ЕС. Он не мог сказать. И я спросил, а почему мы не можем организовать официальную встречу — он тоже не дал ответа.
Вопрос «Украинской правды»: следующий год может стать решающим для Украины, нам чем дальше, тем больше нужно опираться на собственные силы. Мы видим как увеличивается разделение между фронтом и тылом. Мы видим, что народные депутаты продолжают жить своей жизнью, покупая дорогие автомобили и отдыхая за рубежом. Что вы можете сделать, кого можете заменить в вашей команде, чтобы изменить ситуацию?
Моя команда небольшая, если избавиться от кого-то, она не сможет работать. Я бы не занимался сейчас такой риторикой в адрес депутатов, многие делают важные дела. Я не считаю, что депутат, который гуляет, скажем так, не имеет прав, но он ничем не отличается от бизнесмена, который на день своего рождения включает салют.
Все государственные деятели должны быть моральным примером. Такого нет, здесь я с вами соглашаюсь. Что могу я сделать как президент? Я не могу их распустить, потому что тогда будут выборы, а выборы во время войны нельзя проводить
Да, за коррупцию нужно сажать, но не забывать других, кто делает реальные дела. Нужно бороться с коррупцией вместе, мы должны быть вместе.
Вопрос «Би-би-си»: вы сталкивались с проблемами, связанными с уменьшением поддержки Запада, может быть, это начало поражения в войне?
Нет. Я так не считаю. Мы были в сложнейшей ситуации, были оккупированы почти все центральные регионы нашего государства, захвачены объекты инфраструктуры, перекрыты дороги, мы были в полной блокаде. Мы выстояли. А после того была зима, но мы тоже выстояли.
Сейчас у нас другая ситуация. Риск, про который вы говорите, всегда есть. Но нужно бороться и верить, не словами, а делами приближать победу.
Вопрос «РБК-Украина»: Западные лидеры говорят, что, по их оценкам, война может продлиться еще долго. Можете ли вы, как верховный главнокомандующий, подтвердить, что в 2024 году война не закончится?
Я думаю, что никто не знает ответа, даже наши командиры или западные партнеры. Они не знают. Это только мысли, а мысли часто отличаются от реальности.
Если мы не потеряем нашу стойкость, наш дух, мы завершим войну раньше.
Вопрос о нехватке артиллерийских боеприпасов у ВСУ. Из-за этого придется менять военную тактику? Уменьшается размер финансовой помощи, из-за этого можно проиграть войну?
«Ни одного результата Россия не достигла за этот год. Кремль не меняет целей «спецоперации», но они ни одной целей не достигли», — заявил Зеленский. — Что касается финансовой помощи, работает над ней, надеемся, что США нас не предадут и все будет выполнено полностью, ведем дальнейшие переговоры с ЕС».
Сразу переходит к вопросам от журналистов.
Вопрос от издания «Укринформ»: о мобилизации в Украине.
«Это все-таки вопрос Генштаба, это существенный, тонкий вопрос. Они обратились за защитой нашего государства и потенциальных контрнаступательных действий, по поводу дефицита. Они предложили мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Это очень серьезная цифра. Я сказал, что мне нужно больше аргументов, чтобы принять это решение», — говорит Зеленский.
По мнению Зеленского, это «вопрос людей, вопросы справедливости, вопросы обороноспособности и вопросы финансов».
Мобилизация в подобном формате будет стоить лишних 500 миллиардов гривен, заявляет президент.
Зеленский говорит об «очень важном результате» касаемо поставок западных вооружений — этой зимой небо Украины будут охранять несколько новых систем Patriot.
Точное количество поставленных систем Зеленский не назвал.
Президент Украины в начале беседы благодарит украинский народ и военных, которые «приближают нашу победу». Он предлагает собравшимся поаплодировать им.
«Мы боремся за независимую Украину, за свое будущее. Не за то, которое нам пытается навязать Россия», — говорит Зеленский.
Пресс-конференция Владимира Зеленского началась
По подсчетам Hromadske, на пресс-конференцию Зеленского аккредитовали около 200 журналистов украинских и зарубежных СМИ.
Ожидается, что мероприятие продлится два часа.
Украинские СМИ подтверждают, что пресс-конференция начнется в 18:00 по Киеву. Журналисты уже собираются.
Спецэфир «Дождя», посвященный пресс-конференции Владимира Зеленского
Трансляция на русском языке начнется через 15 минут.
За несколько часов до пресс-конференции президента Украины Владимир Путин провел еще одно большое итоговое мероприятие — он выступил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Разумеется, президент РФ снова говорил про войну с Украиной, противостояние с НАТО, а также вспомнил про «пятую колонну» в России.
Основные заявления Путина:
- Единственным гарантом суверенитета и целостности Украины была Россия.
- Россия делала все для выстраивания отношений с Украиной, но Запад сделал ставку на «украинских националистов». Сейчас Запад продолжает вести против России гибридную войну, снабжая Украину развединформацией и вооружением.
- После распада СССР Запад работал с «пятой колонной» в России и пытался «разложить» ее, растаскивая страны на постсоветском пространстве.
- В Крыму устроили бы «резню», если бы Россия не присоединила его в 2014 году.
- НАТО «торчит у забора» России, хотя обещали не расширяться «ни дюйма на восток». Активность альянса резко выросла. Финляндию «уже втянули» в НАТО, планируется вступление Швеции.
- Россия не намерена отказываться от «целей спецоперации», «миф о неуязвимости западной военной техники» разрушен, а «противник несет тяжелые потери» и «в значительной степени растратил резервы» во время контрнаступления.
- В 2023 году гособоронзаказ будет выполнен на уровне 98%. Поставки бронетанковой техники по сравнению с прошлым годом возросли втрое, но «нужно еще».
О других событиях 19 декабря читайте в нашем регулярном военном онлайне.
Издание «Украинская правда» анонсирует собственный эфир пресс-конференции Зеленского. Трансляция начнется в 17:30 по Киеву.
Гостями эфира станут: начальник службы по связям с общественностью 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» Дмитрий Лазуткин, генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто и журналист «Украинской правды» Михаил Ткач.
«Кроме пресс-конференции обсудим ситуацию на фронте, в частности, недостаток артиллерийских боеприпасов. А также новые социологические данные, по которым Зеленскому доверяют больше всего из украинских политиков, но рейтинг доверия к нему снижается и дальше», — пишет издание.
На прошлой неделе, 14 декабря, в Москве проводил прямую линию Владимир Путин. Он четыре часа общался с журналистами и гражданами России, подводя итоги 2023 года. Эта была первая прямая линия президента РФ с начала полномасштабной войны. Путин ответил на 67 вопросов, в том числе касавшихся «специальной военной операции» в Украине.
Вот его выступление максимально коротко:
Мир будет, когда будут выполнены все цели СВО — денацификация, демилитаризация и нейтральный статус Украины. Сейчас украинцам все дают на халяву, но халява заканчивается. Российские мобилизованные отлично воюют, необходимости в новой мобилизации нет. Русские и украинцы — единый народ. Одесса — русский город. Конфликт разжигали наши американские дружки, а Европа подыгрывает и подпевает. С контрнаступлением у ВСУ ничего не получилось. Киев клянчит деньги на Западе, не считаясь с потерями, это глупо и безответственно. ЧВК будем стремиться узаконить. Среди моего окружения в ЧВК были близкие люди, некоторые отдали жизнь за родину. Экономика «новых регионов» восстанавливается, с удовольствием туда приеду.
Последнюю итоговую пресс-конференцию для представителей СМИ Зеленский проводил 24 февраля 2023 года — в первую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, пишет «РБК-Украина».
Вот о чем тогда говорил президент Украины:
- Если Украина и ее партнеры останутся «крепким кулаком», если будут соблюдаться сроки поставок оружия, победа будет.
- Моя задача как президента не допустить ослабления поддержки Украины. Сначала было сложно, но потом все увидели, что мы крепки.
- О танках никто не хотел говорить, но мы нашли «ключ». Деоккупация Харьковской области и Херсона были очень важны.
- Мирный план Китая — это скорее мнение Китая. Я считаю, что инициатором мирных инициатив может быть лишь страна, на чьей территории идет война.
- Я еще до вторжения говорил президенту Турции: посадите Путина за стол переговоров. Эрдоган тогда не смог этого сделать. А сейчас мы не можем.
- Мне все равно, что будет с Россией после войны. Они сами должны думать о своем государстве.
- Думаю, что вторжение России в другие страны возможно. Путину нужно показывать победы на поле боя. В Украине этого не будет, поэтому он будет искать слабое место.
- Самый сложный и самый страшный день — Буча после деоккупации. Мы увидели, что дьявол не где-нибудь там, он на земле.
- Ошибок у меня было много. Но, мне кажется, не было роковых ошибок, которые могут привести к потере государства.
- Мы победим с таким президентом, который есть. А вот с тем, что был [Петр Порошенко], мы не победили.
Сегодня, 19 декабря состоится итоговая пресс-конференция Владимира Зеленского. Мероприятие накануне анонсировали на сайте президента Украины.
Точное место и время проведения пресс-конференции пока не разглашается. Офис Зеленского обещал сообщить эту информацию в письме СМИ, аккредитованным на встречу с президентом.
Как предполагается, Зеленский побеседует как с украинскими, так и иностранными журналистами после 16:00 по киевскому времени.
Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко сообщил, что телеканал покажет пресс-конференцию Зеленского в прямом эфире с синхронным переводом на русский язык в 18:00 по киевскому времени (19:00 по московскому времени).